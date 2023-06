Algemeen

Na ruim zestig jaar valt het doek voor Bakkerij Kees Gutter Een begrip in Volendam en omstreken zal binnenkort uit het straatbeeld verdwijnen. Bakkerij Kees Gutter heeft vrijdag faillissement aangevraagd. ,,Ons mooie familiebedrijf was financieel niet meer gezond genoeg om een goede toekomst te hebben”, zo luidt het statement op de website van de bakkerij. Beeld ter illustratie. ,,Geloof ons, elk dubbeltje is omgedraaid en elk scenario is uitgedacht, maar dit was de enige mogelijke uitkomst”, schrijven Greetje en Els Gutter. De zussen geven aan dat het nog onduidelijk is wat er de komende dagen of weken staat gebeuren. ,,Daar zal de curator over beslissen.” Drie jaar terug vierde Bakkerij Kees Gutter nog haar zestigjarig bestaan. Het familiebedrijf heeft naast Volendam ook vestigingen in Monnickendam, Zeeburg, Amsterdam-Noord en twee in Purmerend. Het bericht ging vrijdag als een schok door Volendam. Weer een lokale onderneming die het onderspit delft. In het bericht op de site wordt aangegeven dat de winkels van Bakkerij Kees Gutter in ieder geval maandag en dinsdag nog open zijn en dat alle bestellingen gewoon geleverd zullen worden. Afsluitend roepen de eigenaressen op: ,,Wees lief voor onze medewerkers en familie, zij hebben u nodig.” |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.