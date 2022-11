Ab Poelkamp en Jan Veerman ‘Dekker’ gaan de uitdaging aan

Naast Sanidump nu ook Küchendump

Ab Poelkamp en Jan Veerman hebben de stoute schoenen aangetrokken en besloten om pal naast de Sanidump (aan de Voltastraat) in Purmerend de keukenformule Küchendump uit te rollen. Voor Ab Poelkamp betekent deze stap een carrièreswitch van jewelste. Hij verruilt een bestaan als garnalenvisser voor een leven als keukenspecialist. ,,Ik ben nog nooit een uitdaging uit de weg gegaan’’, aldus Ab.

Ab Poelkamp is al bijna 40 jaar garnalenvisser. Gedurende die tijd heeft hij ook enkele ondernemingen gehad. Ondanks deze grote stap, is hij dus niet helemaal blanco als het om zakendoen gaat. Ab lepelt de promotie van ‘zijn’ nieuwe Küchendump dan ook feilloos op. ,,Een keukenformule die garant staat voor Duitse kwaliteit keukens, A-merken apparatuur, professioneel advies, korte levertijden en natuurlijk bodemprijzen!’’ Tot zover prima, maar wat beweegt Ab om de zee in te ruilen voor een keukenzaak? Ab kan zich voorstellen dat er scepsis is, maar hij legt het rustig uit. ,,Ik ben nu op een leeftijd dat ik moet nadenken hoe het leven op de garnalenkotter er voor mij in de toekomst uit ziet. Je wordt ouder en kunt nu eenmaal niet tot je 67e jaar of langer op een kotter werken. Het is zwaar werk en gaat dag en nacht door. Nu is voor mij de tijd aangebroken om iets anders te gaan doen. Via Neal Veerman van Sanidump kreeg ik kennis van Küchendump. Zo ben ik in contact gekomen met formule managers en hun verhaal sprak mij ontzettend aan. Ik wist dat de uitdaging groot zou zijn, maar ik ben nog nooit een uitdaging uit de weg gegaan. Na overleg met mijn familie heb ik het besluit genomen en heb vanaf toen letterlijk het roer omgegooid. Jan -de zoon van Neal Veerman- was ook op de hoogte van de Küchendump plannen. Al snel hebben wij toen besloten dit avontuur samen aan te gaan.‘’

Ab gaat verder. ,,Ik heb het geluk dat ik met mijn tweede kapitein goede afspraken heb kunnen maken. Hij voert nu de leiding over het bedrijf en de kotter. Ik moest namelijk gedurende lange tijd allerlei boeken meenemen naar de kotter en heb heel veel moeten leren. Vervolgens ben ik van boord gegaan om alle trainingen in Nederland én Duitsland te gaan volgen en inmiddels ben ik de laatste processen aan het afronden. Het was intensief, maar nu heb ik het gevoel dat ik er klaar voor ben.’’ In de tussentijd schuift ook Jan Veerman aan. Jan heeft zijn baan bij Autoschade Volendam opgezegd en is bij een ander Küchendump filiaal in Amsterdam ruim negen maanden in de leer gegaan. Hij blikt terug en vooruit. ,,Mijn leerperiode is essentieel geweest. Daarbij krijg ik ook heel veel aangereikt vanuit de formule. Het is namelijk heel belangrijk dat onze klanten van het juiste advies worden voorzien. Een keuken koop je niet elke dag en is -ondanks dat wij natuurlijk absoluut de goedkoopste zijn- een grote uitgave voor de komende vijftien tot twintig jaar. De Küchendump formule is gigantisch. Daardoor kunnen wij scherper inkopen en blijven onze prijzen laag. Wij hebben inmiddels een aantal keukens verkocht en deze vorige week al mogen uitleveren en monteren. Via sociale media hebben wij veel lovende reacties mogen ontvangen. Men was zeer tevreden met het proces en eindresultaat. We maken onze belofte van Duitse kwaliteitskeukens tegen bodem prijzen dus ruimschoots waar!’’

Korting op korting

Küchendump is een formule van dezelfde franchise organisatie als Sanidump. Aan de Voltastraat 3 in Purmerend staat een moderne showroom met veertien keukenopstellingen. Van klassiek tot modern en van strak tot eigentijds. De keukens zijn van Duitse kwaliteit en hebben een ruim assortiment in fronten, kasten en bladen. Ook de apparatuur is van vooraanstaande merken zoals Siemens, Bosch, ATAG en Pelgrim. De keukens worden in het bijzijn van de klant -op grote schermen- gratis ontworpen in 3D. Küchendump kent snelle levertijden en heeft daarnaast een vast team voor de montage. Als men een keuken én een badkamer bij Sanidump-Küchendump koopt, ontvangt men extra COMBI-DEAL korting. Momenteel loopt bovendien de landelijke Black Friday actie bij Küchendump. Naast de hoge Black Friday korting, krijgt u daarbovenop óók nog een gratis pannenset bij aanschaf van uw keuken!