‘Ik werd als kind verkracht door mijn broer en misbruikt door mijn vader’

Natascha treedt uit de schaduw en reikt lotgenoten de helpende hand

Een kindertijd die in het teken staat van verkrachtingen, incest, lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en een leven lang trauma’s die daaruit volgen. Het klinkt als een duistere documentaire van Netflix, maar dit keer speelt het horrorverhaal zich af in onze achtertuin. Een onbezonnen jeugd in Edam-Volendam is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. In sommige gevallen geldt het tegendeel, zo bevestigt het verhaal van Natascha’s kindertijd. Na jaren van lijden wist ze op zeventienjarige leeftijd eindelijk de moed te verzamelen om haar vader en zijn gruweldaden te ontvluchten. Nu - ruim dertig jaar later en met een missie - klapt de Edamse uit de school. ,,Om lotgenoten een veilige haven te kunnen bieden en de taboe voor eens en altijd te doorbreken, werk ik aan de oprichting van het collectief ‘Handen-Thuis’”, zegt Natascha (49) strijdvaardig. ,,Door mijn verhaal te vertellen hoop ik slachtoffers te inspireren en kracht te geven. We zijn met zóvelen – óók in Edam en Volendam – het is tijd om uit de schaduw te treden. Niemand verdient het om de gevolgen van misbruik alleen te moeten dragen.” Door: Kevin Mooijer

Natascha’s verhaal begint in 1973 in Edam. ,,Vanaf het moment dat mijn vader in het gezin kwam werd het heel onveilig”, zegt ze huiverig. ,,Mijn moeder had al twee kinderen uit een eerdere relatie, maar toen ik ter aarde kwam was ze inmiddels getrouwd met mijn vader. In die tijd misbruikte hij mijn oudste zus al. Ze werd verkracht door hem. Op zeventienjarige leeftijd raakte ze zelfs zwanger van mijn vader.” Het misbruik dat achter de voordeur van Natascha’s familie plaatsvond zou ten grondslag liggen aan de verscheuring van een gezin. ,,Ik heb twee halfzussen, twee volle zussen en broers en een zusje dat is geboren uit een verkrachting. Allemaal leven we met de trauma’s van een onveilige, afschuwelijke jeugd. We wonen in alle uithoeken van het land en sommigen hebben alle contacten verbroken.” De tranen die over haar wangen lopen tonen hoe moeilijk het voor Natascha is om het onderwerp bespreekbaar te maken. Na een korte pauze vervolgt ze: ,,Mijn hele jeugd ben ik bang geweest. Doodsbang. Seksueel misbruik, lichamelijk en geestelijk geweld en pesterijen hebben mijn leven getekend.”

‘Ik heb twee halfzussen, twee volle zussen en broers en een zusje dat is geboren uit een verkrachting’

Op zesjarige leeftijd – nadat haar moeder scheidde van haar vader - werd Natascha samen met haar moeder en broertjes en zusjes opgenomen in De Triangel in hartje Amsterdam, een kliniek voor gezinnen met psychosociale en psychiatrische problemen. ,,Daar heb ik de mooiste tijd van mijn leven gehad”, zegt Natascha voorzichtig glimlachend. ,,Ondanks de vele therapeutische sessies hadden we er een onbezorgd leven. Voor ons gevoel hadden we in die periode een leven net als andere kinderen. Het was er veilig. Er werd voor ons gezorgd, we speelden buiten, gingen naar school en na school hadden therapie. We waren er gelukkig. Mijn vroegste herinneringen zijn van De Triangel. Hoewel ik een ontzettend goed geheugen heb, kan ik me bijna niets herinneren van vóór die periode. Mijn jeugd zit diep weggestopt.” Na een verblijf van een half jaar werd het gezin uit het instituut ontslagen. ,,Wat ik op basis van mijn herinneringen met zekerheid kan zeggen is dat ik vanaf die periode tot mijn zeventiende ben misbruikt. Op latere leeftijd kwam tijdens hypnotherapie aan het licht dat het misbruik hoogstwaarschijnlijk al sinds mijn babytijd speelde.”

Verwaarlozing in de Langemeerstraat

,,Een half jaar nadat de opname in de Triangel afliep keerden we terug naar Edam”, vervolgt Natascha. ,,Mijn vader woonde inmiddels in Den Oever. Wij namen onze intrek in een huurwoning in de Langemeerstraat. Daar bleek dat mijn moeder de verzorging van haar kinderen niet meer aankon. Ik vermoed dat de gevolgen van het misbruik dat ze zelf had moeten doorstaan haar teveel waren geworden. Mijn broertjes, zusjes en ik werden verwaarloosd. Er was geen toezicht, we werden niet gedoucht, onze tandjes werden niet gepoetst. Als onze moeder het op kon brengen om te zorgen was het voor mijn gehandicapte jongere broertje, hij had de verzorging het meest nodig.” Op school werd Natascha gepest. ,,Ik kwam uit een raar gezin, was heel klein en misschien stonk ik wel. Dag in dag uit moest ik het ontgelden op De Zuidpolder. Mijn meester vond het wel grappig dat ik het mikpunt van de klas was. Als mijn stoel ’s morgens bij binnenkomst in de klas weer eens onder me vandaan werd getrokken en ik lag op de grond, dan zei hij; ‘stel je niet zo aan’. Na verloop van tijd werd het pesten ondraaglijk voor me.” Rond diezelfde periode logeerde Natascha zo nu en dan in Amsterdam, bij een vriendin van haar zus. ,,Ik heb geen idee waarom we daar verbleven, maar ik logeerde er soms met mijn jongere zusje en soms met mijn drie jaar oudere broertje. Hoewel we het vanwege onze kinderlijke naïviteit destijds niet door hadden, bleek óók die omgeving funest voor kinderen.”

‘Als het buiten onweerde nam hij me mee naar zijn bed, omdat hij wist dat ik daar bang voor was’

Kopieergedrag

,,Op hetzelfde matras waar mijn broertje en ik sliepen had de vriendin van mijn zus seks met haar vriend. En dat terwijl mijn broertje een jaar of tien geweest moet zijn en ik nog drie jaar jonger. Het bleef niet bij seksuele handelingen. Ook werd er drugs gebruikt in dat appartement. Ik heb er zelfs iemand met een spuit in zijn arm op het toilet aangetroffen. Misschien klinkt het vreemd, maar ondanks alle kind-onvriendelijke situaties heb ik er ook weer een mooie tijd gehad. Ik werd meegenomen naar de kapper en mocht iets uitzoeken op de markt. Ik voelde me er altijd heel welkom. Dat het heel fout was wat er gebeurde, daar had ik destijds geen benul van.” De slechte voorbeelden zouden uiteindelijk leiden tot kopieergedrag. ,,Mijn broer en ik vonden het allemaal heel interessant wat ze daar deden. Zo begonnen we als kinderen met het verrichten van seksuele handelingen bij elkaar. Dat heeft een aantal jaren aangehouden. Ik denk dat ik elf, twaalf jaar was, net rond de middelbare school, dat ik besefte dat het fout was.”

Doodsangst

Vanwege de verwaarlozing in Edam werden Natascha en haar broer na verloop van tijd naar hun vader in Den Oever verhuisd. ,,Ik keek ernaar uit om bij mijn vader te gaan wonen. Het pesten op school zou eindelijk ophouden, mijn leven zou er alleen maar beter op kunnen worden. Hier zou ik gelukkig worden. Al heel snel bleek dat ik er flink naast zat... Iedere dag die ik bij mijn vader spendeerde leefde ik in doodsangst. Mijn vader bleek een tiran te zijn die mij als zijn persoonlijke bezit zag. Ik kon niets goed doen en hij kon alleen maar tegen me schreeuwen. Ik was minder waard dan een hond, zei hij. Hij vernederde me tot op het bot, sloeg en schopte me in elkaar omdat ik met een jongen had staan praten. Als het buiten onweerde nam hij me mee naar zijn bed, omdat hij wist dat ik daar bang voor was. Als ik ongesteld werd moest ik dat opschrijven, hij controleerde mijn ondergoed zelfs. En ’s avonds zat hij aan me. Als dat gebeurde verstijfde ik. Ik durfde niet eens adem te halen. Het voelde alsof ik in een soort trance mijn lichaam verliet, mijn geest blokkeerde die momenten voor me. Ik weet niet precies hoe vaak hij me heeft betast. Een aantal keer kan ik me nog goed herinneren, maar de meest heldere herinneringen zijn van dat ik doodsbang naast hem moest gaan liggen, en daarna weer van het ontsnappen uit zijn bed. Pas als hij vast sliep durfde ik zo stil mogelijk het bed uit te glijden, om naar mijn eigen kamer te gaan. Daar huilde ik dan tot ik naar school moest. Op mijn twaalfde wilde ik niet meer leven.”

‘Op mijn twaalfde wilde ik niet meer leven’

,,Mijn vader vertoonde narcistische trekken. Hij was heel intimiderend, angstaanjagend en had de volledige controle over mijn leven. Hij zei dat hij overal mensen had lopen die mij ieder moment van de dag in de gaten hielden, en ik geloofde hem. Ik was altijd doodsbang. En in dezelfde periode dat mijn vader me geen Natascha meer noemde, maar alleen nog ‘hoer’ of ‘slet’, begon mijn drie jaar oudere broer vergelijkbaar gedrag te vertonen. Wanneer mijn broer in de deuropening van mijn kamer verscheen, dan wist ik al wat er zou gaan gebeuren. Ik wikkelde mezelf helemaal in mijn dekens en deed net of ik sliep, maar tevergeefs. Hij heeft me keer op keer verkracht.” Natascha slikt: ,,De dag erna heb je het idee dat iedereen kan zien wat er is gebeurd. Het voelt heel raar om gewoon naar school te gaan als je de avond ervoor door je vader of broer bent misbruikt of verkracht. Om de aandacht af te leiden ging ik me als een soort clown gedragen. Opgroeiend in een thuis zonder liefde, bescherming en veiligheid had ik mezelf aangeleerd om me als een kameleon aan te passen aan verschillende situaties.”

Vluchten

Ergens in haar zeventiende levensjaar breekt uiteindelijk de dag aan dat Natascha genoeg heeft gehad. ,,Voor de zoveelste keer kwam mijn broer ’s avonds mijn kamer binnen. Toen hij naar mij toekwam en mijn bed in kroop verstijfde ik niet, deed ik niet net alsof ik sliep. In plaats daarvan trapte ik hem zo hard ik kon mijn bed uit. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waar ik de kracht vandaan heb gehaald. Dat was de laatste keer dat hij me heeft aangeraakt.” Haar broer nam afstand na de confrontatie, maar Natascha’s vader zette zijn onmenselijke gedrag voort. ,,Terugkijkend voelt het alsof het verder afbreken van zijn dochter door middel van heftig geestelijke mishandelingen een soort sport voor hem was. Hij begon dingen te zeggen als ‘ik wou dat je dood was’. Die uitspraak brak iets in mij. Ik besloot dat het tijd was om aan hem te ontsnappen. De daaropvolgende twee weken heb ik een vluchtplan bedacht, ben ik spulletjes gaan verstoppen die ik mee wilde nemen en heb ik de moed opgebouwd die nodig was om door te zetten.” Op de bewuste dag zou Natascha in alle vroegte de eerste bus richting het Amsterdamse Centraal Station pakken, met als eindbestemming het adres van haar moeder. ,,Het was zenuwslopend. Ik was als de dood dat hij wakker zou worden. Met mijn hart hevig bonkend in mijn keel rende ik naar de bushalte. Het enige dat ik bij me droeg was een rugzakje met wat dierbare spulletjes. Eenmaal in de bus kwam ik tot bedaren. Ik vond troost in de gedachte dat ik bij mijn moeder, haar nieuwe man en mijn jongste broertje en zusje zou gaan wonen in Gein.”

‘Soms zaten zijn vader en moeder hand in hand op de bank. De eerste keer dat ik dat zag ben ik gaan huilen op het toilet’

,,Ik belde aan en daar verscheen mijn moeder in de deuropening. Haar gezicht sprak boekdelen, ze was zich een ongeluk geschrokken. Ik mocht mee naar binnen komen, maar het werd al snel duidelijk dat ik niet heel welkom was.” Geen hartelijk ontvangst, wel een slaapplek. ,,Het was geen ideale situatie, voor niemand. Mijn moeder was niet goed in het uiten van haar gevoel, toch merkte ik dat ze echt haar best deed. Ik mocht blijven en kreeg de kans een fijne relatie op te bouwen met mijn broertje en zusje.” Natascha ging direct fulltime aan het werk en plande een bezoek aan de lokale huisarts om haar verhaal te vertellen. ,,De GGD werd ingeschakeld en ik kwam in een traject terecht dat erop was gericht mij weer op weg te helpen een leven te gaan leiden. Maar ik was onherstelbaar beschadigd. Ik had nooit een normaal leven geleid.” Natascha kwam in contact met een jongen uit de buurt in haar nieuwe woonplaats. ,,Een ontzettend lieve jongen met minstens net zo lieve ouders. Soms zaten zijn vader en moeder hand in hand op de bank. De eerste keer dat ik dat zag ben ik gaan huilen op het toilet. Deze familie was precies het tegenovergestelde van het gezin waarin ik opgegroeid was. We kregen verkering. Echt verliefd waren we niet, het was meer een innige vriendschap. Hij werd mijn toevlucht, maar diep van binnen was ik op zoek naar echte liefde. Liefde die hij me niet kon geven. Liefde die alleen een eigen kind me zou kunnen geven. Liefde die ik nooit zou kunnen krijgen. Ik was al zo vaak verkracht, ik moest wel onvruchtbaar zijn. Toch raakte ik zwanger. Op mijn 21e werd ik moeder.”

De invloed van trauma’s

Het verloop van Natascha’s volwassen leven werd zwaar beïnvloed door haar traumatische jeugd. ,,Na een paar jaar gingen de vader van mijn dochter en ik uit elkaar. Ik kreeg een relatie met iemand die een psychopathische narcist bleek te zijn en zijn hele leven bij elkaar had gelogen. Helaas ontdekte ik dat pas nadat ik met hem ging samenwonen. We zijn getrouwd toen ik acht maanden zwanger was van onze zoon. Ik voelde dat er iets niet klopte, maar kon mijn vinger er niet op leggen. We kregen twee kinderen samen, dat is het enige goede dat ik aan die periode heb overgehouden. Mijn jongste dochter woont gelukkig bij mij en met mijn oudste dochter heb ik goed contact, maar mijn zoon heb ik al elf jaar niet gezien. Nadat we scheidden vluchtte mijn ex-man naar Australië, om mij achter te laten met twee kleine kinderen en drie ton schuld.” In zijn tienerjaren besloot Natascha’s zoon zijn vader op te zoeken tijdens een reis naar de andere kant van de wereld. ,,Na een heftige periode ging het beter met zijn vader. Het ging daar zelfs zo goed dat mijn zoon graag bij hem wilde wonen. Hij miste zijn vader. En als iemand wist hoe het voelde om ergens anders te willen wonen, dan was ik het wel. Na veel overleg kwam ik tot de conclusie dat ik hem die droom niet mocht onthouden. Op voorwaarde dat we contact zouden houden en dat, als het niet zou zijn waar hij op gehoopt had hij weer terug zou komen, vertrok hij naar Australië. Het liep helaas anders. Al binnen twee weken nadat hij aankwam werd het contact met mij verbroken. Sindsdien heb ik mijn zoon niet meer gezien. Mijn jongste dochter heeft af en toe contact met hem, zij houdt me op de hoogte van wat hij doormaakt. Laatst hoorden we het goede nieuws dat hij de giftige omgeving van zijn vader heeft weten te ontsnappen.” Natascha’s ogen lichten op: ,,Hij is nu in Engeland en heeft plannen om weer contact met me op te nemen.”

‘Nadat we scheidden vluchtte mijn ex-man naar Australië, om mij achter te laten met drie ton schuld’

De kans dat een kindertijd die in het teken staat van verkrachtingen, incest, seksueel misbruik, psychische en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing en pesterijen uitloopt in een doorsnee volwassen leven is volgens Natascha nihil. ,,In mijn geval hebben de jeugdtrauma’s geleid tot meerdere narcistische relaties, schulden, depressies, een burn-out en ik moet mijn zoon al jaren missen. Daarbovenop ben ik een paar jaar terug aangereden, met als gevolg een nekbreuk. Ik moest noodgedwongen stoppen met werken en kwam volledig in de WIA terecht. Dat bracht weer een nieuwe financiële uitdaging met zich mee.” Ondanks alle kolossale tegenslagen liet Natascha zich niet uit het veld slaan. ,,De afgelopen jaren heb ik heel hard aan mezelf gewerkt. Ik heb van mijn trauma’s mijn kracht weten te maken en ik heb verschillende opleidingen en cursussen gevolgd. Van beroep ben ik holistisch therapeut en persoonlijk coach. Tot september 2022 heb ik een parttime praktijk gehad, maar ik heb ontdekt dat ik een nieuwe missie heb.”

,,Ik ben momenteel gelukkig en voel me strijdvaardig. Ik barst van de energie. Die kracht wil ik gebruiken om lotgenoten te helpen. Samen een veilige haven creëren waar misbruik uit de taboesfeer kan worden gehaald. Want geloof me, mensen houden zich ver van misbruiksituaties vandaan. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat slachtoffers zich schamen, daders ontkennen of hebben de gebeurtenissen uit hun geheugen verdrongen en omstanders bemoeien zich er niet mee. Toen ik op een gegeven moment terugkeerde in Edam werd ik op een verjaardag uitgenodigd. Iemand daar vroeg mijn naam. Bij het horen van mijn achternaam reageerde ze: ‘toch niet van die verkrachter?’ Die opmerking voelde als een klap in mijn gezicht. Mensen wísten gewoon wat er speelde bij ons, en nóóit heeft er iemand ingegrepen. We waren kinderen, mijn zus raakte zwanger nadat ze door mijn vader werd verkracht, en niemand vond het nodig om in te grijpen. Deze realisatie heeft me ertoe gezet ‘Handen-Thuis’ op te richten. Met alles wat ik te bieden heb ga ik me inzetten voor lotgenoten. Niemand verdient het om de rest van zijn of haar leven de traumatische gevolgen van misbruik alleen te moeten dragen.”

'We waren kinderen, mijn zus raakte zwanger nadat ze door mijn vader werd verkracht, en niemand vond het nodig om in te grijpen’

Confrontatie

,,Verjaring, ontkenning, geen herinnering en bagatellisering. Die termen vatten de reacties die ik op confrontaties kreeg goed samen”, volgt Natascha. ,,Zes jaar geleden heb ik mijn vader geconfronteerd in zijn woning in het buitenland. Ik was er met mijn dochter op vakantie en het was niet mijn intentie om hem te bezoeken, maar eenmaal in de buurt van hem voelde ik dat ik het moest doen nu hij nog leefde.” De confrontatie liep uit in een afgang. ,,Hij schrok zich kapot toen ik onaangekondigd voor het restaurant stond waar hij werkte. Alsof er nooit wat gebeurd was probeerde hij er een gezellig samenzijn van te maken. Hij wilde absoluut niet horen wat ik had te zeggen. Het enige dat hij toegaf was dat hij streng was geweest, maar hij had nooit aan me gezeten. Hij ontkende zelfs dat hij de dingen had gezegd die voor mij doorslaggevend waren om te vluchten. Onthutst ben ik afgedropen.” De confrontatie met haar broer kende eveneens een ongenoegzame afloop. ,,Als je nagaat waar het gedrag van mijn broer is ontaard, dan kom je tot de conclusie dat ook hij zelf slachtoffer is geweest. Ik weet niet of mijn vader hem ook dingen heeft aangedaan, maar wat we samen meemaakten in Amsterdam heeft gevolgen voor een kinderbrein. Bovendien hadden we veel steun aan elkaar gehad tijdens de uitbarstingen van onze vader. Ik besloot hem te vergeven tijdens een gezamenlijk bezoek aan mijn zusje. Hij zei zich niets te kunnen herinneren van de verkrachtingen. De reacties van mijn vader en broer doen veel pijn. Geen van beiden durft verantwoordelijkheid voor zijn acties te nemen.” Een gesprek met een rechercheur, jaren later, liep al even onbevredigend af voor Natascha. ,,Toen ik eenmaal de moed had verzameld om aangifte te doen van alles wat me is misdaan, kreeg ik te horen dat het inmiddels verjaard was. Er was niets meer aan te doen. Ik stond volledig machteloos.”

,,Handen-Thuis is het logische gevolg van alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven”, zegt Natascha. ,,Ik kreeg opeens overal hints van mensen die ook een verleden van seksueel misbruik hebben. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat één op de drie vrouwen te maken krijgt met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor mannen geldt één op de vijf. Mijn bekkentherapeut wist bijvoorbeeld te vertellen dat 70 procent van de vrouwen die bij haar komen met heup-, bekken- en stuitklachten misbruikt zijn. Tijdens een healing-weekend met een groep vrouwen bleek opeens dat de een na de ander verhalen van misbruik bij zich droeg. Een vrouw van bijna zestig vertelde dat weekend voor het eerst over wat haar pianoleraar haar op zevenjarige leeftijd heeft aangedaan. Na dat te hebben gedeeld huilde ze als een kind. Haar man en kinderen heeft ze het nooit durven vertellen. Ik dacht; hier moet ik iets mee doen. Deze onderwerpen moeten uit de taboesfeer gehaald worden, zolang dat niet gebeurt blijven mensen met de gevolgen leven. Dag in dag uit draag je die zware last bij je. Ik besloot na het verhaal van die dame dat het mijn missie zou worden om lotgenoten te helpen.”

‘We zijn met zóvelen, maar niemand kan aan de buitenkant zien wat er vanbinnen speelt’

Handen-Thuis

Om Handen-Thuis tot een succes te maken koppelt Natascha haar eigen ervaringen aan haar coachingsspecialisme. ,,Tijdens de opleidingen die ik gevolgd heb ben ik uitvoerig aan de slag geweest met herstel. Ik heb ontzettend veel ervaring met verschillende varianten van traumatherapie en healing. En niet alleen dat. Ik heb bijvoorbeeld ook veel stappen kunnen maken door te mediteren, door thee van ayahuasca – een plantmedicijn dat helpt bij het loslaten van trauma – te drinken, door verschillende vormen van therapie te volgen, lezingen bij te wonen en door tientallen boeken te lezen over het bereiken van een positieve mindset. Ik heb alles binnen mijn macht gedaan om uit het slachtofferschap te kunnen komen. En ik ben er trots op te kunnen zeggen dat het me is gelukt. Ik ben gelukkig, maar ook ik ben er nog niet. Net als dat Handen-Thuis lotgenoten gaat helpen met hun heling, gaat het mijzelf ook verder brengen.” Natascha is ervan overtuigd dat Handen-Thuis een elementair initiatief is in de regio. ,,Mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik leven in een schaduwwereld. Er rust een taboe op de oorzaak van hun lijden. Met Handen-Thuis wil ik lotgenoten een veilige en vertrouwde omgeving bieden om hun problemen en verhalen bespreek te maken. Om ze advies, houvast en hoop te geven. De eerste stap in dat proces betreft het organiseren van samenkomsten met mensen die misbruik hebben ervaren óf er nog steeds mee te maken hebben. Volgende fasen kunnen bijdragen aan het realiseren van mijn droom; Handen-Thuis laten uitgroeien tot een sterk collectief platform waar professionals slachtoffers van seksueel misbruik aan de hand van verschillende specialismen helpen en begeleiden. Daarvoor zullen veel van de disciplines die ik zelf heb doorlopen worden ingezet, denk aan beweging, voeding, familieopstellingen, ademhaling, EMDR en EFT.” Hoewel de initiatiefneemster staat te popelen om haar ambitieuze en nobele toekomstplannen te realiseren, blijft ze voor nu geduldig en standvastig bij de eerste stap van Handen-Thuis; de samenkomsten. ,,Ik wil benadrukken dat aanwezigen niet verplicht zijn te spreken. Je hóéft je verhaal niet te vertellen. Het verhaal van lotgenoten horen kan al helpen. Het geeft je erkenning. Je zult merken dat je niet in schaamte hoeft te leven. We zijn met zóvelen, maar niemand kan aan de buitenkant zien wat er vanbinnen speelt. Laten we samen zorgen dat seksueel misbruik uit de taboesfeer wordt gehaald. Dat het bespreekbaar wordt gemaakt en dat er ingegrepen wordt wanneer het plaatsvindt.”

Meer informatie

Uit bescherming van de deelnemers wordt de locatie van de Handen-Thuis samenkomst pas vlak voor aanvang anoniem met hen gedeeld. Samenkomsten zullen ten minste één keer per maand worden georganiseerd. ,,Handen-Thuis gaat een instituut worden voor mensen die leven met de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag”, zegt Natascha. ,,Een centrum met deskundige professionals en met gastsprekers uit verschillende disciplines. Maar voor nu richt ik me op de essentiële samenkomsten.” Natascha zoekt nog naar mensen die haar missie willen steunen. ,,Alle giften zijn hartelijk welkom, iedere cent is van meerwaarde om Handen-Thuis definitief van de grond te krijgen.”

Ga voor meer informatie naar www.handen-thuis.nl of mail info@handen-thuis.nl. Op zowel Facebook als YouTube is het initiatief te vinden onder ‘Handen-Thuis’. Wil je je aanmelden voor een samenkomst, mail dan jouw naam, leeftijd, woonplaats naar info@handen-thuis.nl – Je krijgt per email verdere informatie.

Wil je een bedrag doneren om bij te dragen aan de lancering van Handen-Thuis? Klik dan op de link en doneer een bedrag naar wens.

https://www.gofundme.com/f/handenthuis-seksueel-misbruik-een-stem-geven?member=25253273&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer&utm_term=undefined

Verjaringstermijnen zedenzaken

Sinds april 2013 verjaren ernstige misdrijven tegen kinderen met een straf van acht jaar of meer niet meer. Voor verkrachting, aanranding en voor gemeenschap met kinderen onder de zestien jaar geldt sindsdien geen verjaringstermijn meer. De verjaringstermijn geldt niet alleen voor ernstige zedenmisdrijven die na 1 april 2013 zijn gepleegd, maar ook voor misdrijven die op dat moment nog niet zijn verjaard. Voor verdachten van seksueel misbruik die op het moment van plegen tussen de twaalf en zestien jaar zijn geldt een uitzondering. Voor die leeftijdscategorie geldt een verjaringstermijn van twintig jaar. Voor verdachten van zestien of zeventien jaar geldt dat ernstige zedenmisdrijven niet verjaren.

Foto door Rinia van Wijck.