Natuurspeeltuin Edam geopend

Op vrijdag 14 juli werd de nieuwe natuurspeeltuin in Edam officieel geopend. De opening werd bijgewoond door bijna 100 mensen, waaronder volwassenen en kinderen.

De initiatiefnemers van de speeltuin, Anneke Blokker en David Ossebaar, hadden er een feestje van gemaakt. Er was koffie, thee, limonade, gezonde snacks en een taart van Mastenbroek. De ijscoman was ook uitgenodigd en zorgde voor verkoelende ijsjes. Anneke Blokker klom op de apenrots en sprak het publiek toe. Ze vertelde hoe het idee voor de natuurspeeltuin ontstond in de zomer van 2022. Ze vertelde ook over de mijlpalen van het project, zoals de lokale petitie om draagvlak te creëren en de crowdfunding campagne. Als ecoloog vertelde ze over het belang van biodiversiteit en hoe de natuur integreert met de speeltuin. Ze bedankte de gemeentelijke ambtenaren, fondsen en overige betrokkenen voor hun hulp. David Ossebaar benadrukte de enorme betrokkenheid van de buurt. Hij bedankte hen en RegioBank/MZA die als partner fungeerde tijdens de crowdfunding campagne. In totaal werd er door 283 supporters €7162,- gedoneerd, waarmee de kabelbaan en een pluktuin werden bekostigd.

Na de plechtigheden werd de wethouder uitgenodigd om de speelplek officieel te openen. Hij knipte het lint door en liep vervolgens een rondje over het blote-voeten-pad met achter hem aan een stoet kinderen. Allemaal op blote voeten uiteraard. De speelplek is gratis toegankelijk en wordt dagelijks gebruikt door tientallen ouders en kinderen. De reacties uit de buurt zijn ongekend positief. De natuurspeeltuin is een groot succes en iedereen is blij dat hij er is. Het is een plek waar kinderen kunnen spelen, leren en genieten van de natuur.