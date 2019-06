Nederlandse vrouwen maken nog altijd kans op de WK-titel

Het ging moeizaam, maar de Nederlandse vrouwen hebben zich toch weten te plaatsen voor de volgende ronde op het Wereld Kampioenschap Voetbal. De Leeuwinnen wisten tegenstander Japan met 2-1 te verslaan door twee doelpunten van Lieke Martens.

In de kwartfinale van het WK in Frankrijk zal Oranje in een Europees onderonsje tegen Italië spelen. Volgens de bookmaker is de Nederlandse ploeg een lichte favoriet in deze belangrijke wedstrijd.



De revanche van Martens

In de poulefase van het WK Voetbal voor Vrouwen wist Lieke Martens allesbehalve een goede indruk te maken. In de laatste wedstrijd werd ze zelfs gewisseld door coach Sarina Wiegman. Lineth Bereensteyn was tegen Canada haar vervanger en viel goed in, met onder meer een doelpunt. Toch liet Wiegman de favoriet van de fans Martens tegen Japan weer starten, wat een goede zet bleek te zijn. Lieke Martens schoot na ruim een kwartier de Nederlandse vrouwen op voorsprong uit een corner van Sherida Spitse, alhoewel de bal onderweg nog van richting werd veranderd door een Japans been.

Controversiële strafschop

De eerste gedeelte van de eerste helft had Japan weinig in te brengen tegen de elf van Nederland, maar na een half uur kwam hier verandering in. Japan kreeg meer spelaandeel en kansen, wat net voor rust een doelpunt opleverde. Yui Hasegawa van Beleza wist een prachtige aanval af te ronden. Hierdoor gingen de twee teams met een gelijke stand terug de kleedkamers in. Deze 1-1 stand zou ook in de tweede helft lang op het scorebord van het stadion in Rennes blijven staan, maar in de blessuretijd van de wedstrijd kwam hier toch verandering in. Lieke Martens mocht aannemen voor een penalty na een handsbal van Saki Kumagai en wist de strafschop feilloos te benutten. Hierover was wel nog wat controversie, want veel mensen vonden het geen strafschop. Scheidsrechter Borjas vond van wel en de videoscheidsrechter was het met de vrouw uit Honduras eens.

Kwartfinale tegen Italië

Eigenlijk is iedereen het erover eens dat Nederland redelijk gelukkig heeft gewonnen van Japan, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om resultaat. Het resultaat van Oranje is dat het is doorgedrongen tot de kwartfinale van het Wereld Kampioenschap. Dit zal een Europees onderonsje worden tegen Italië. De Italiaanse vrouwen wisten eerder al te winnen van China, waardoor zij de Leeuwinnen zullen treffen op 29 juni. De wedstrijd zal om 3 uur ’s middags worden afgespeeld. Wint Nederland ook van Italië, dan zullen ze in de halve finale Duitsland of Zweden treffen. Europa regeert op het WK Voetbal voor Vrouwen!