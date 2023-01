Gym- en turnvereniging viert jubileum met alle leden

Negentig jaar St. Mauritius

Sinds afgelopen december bestaat de Gymnastiek- en Turnvereniging St. Mauritius negentig jaar. Dit bijzondere jubileum werd afgelopen week gevierd met een feestweek in de nieuwe sportcampus waar de vereniging sinds kort actief is. „Elke gymles en training afgelopen week sloten we af met een klein feestje”, vertelt Joop Veerman (Poesie) trots.

Door: Chris Bond

Met zo’n negenhonderd leden is de St. Mauritius een flinke vereniging. „We bieden sport aan voor kinderen vanaf dat ze een luier dragen tot aan ouderen die weer opnieuw een luier om hebben”, lacht Joop. In negentig jaar tijd zou je zeggen dat er veel is veranderd binnen een vereniging. En hoewel er tijdens die kleine eeuw genoeg is gebeurd, is volgens Joop de recentelijke verhuizing naar de Sportcampus ETB Sombroek de grootste verandering geweest. „De vereniging was z’n accommodatie uitgegroeid”, zegt hij. ,,Het werd te klein, we konden er niet genoeg leden in kwijt. Deze nieuwe campus is een topaccommodatie.”

In de nieuwe sportcampus viert de St. Mauritius nu het negentigjarig jubileum. Na een feestelijke week voor de actieve leden werd er afgelopen zondag nog een receptie georganiseerd voor overige betrokkenen en voor de sponsoren. „In het voortbestaan van een vereniging als deze is de ondersteuning van sponsoren onmisbaar. Alle sponsoren zijn voor ons even belangrijk, en daar geven we ook uiting aan. Grote en kleine sponsoren, in z’n totaliteit leveren ze ons bijdragen die het mogelijk maakt om al onze sporters een plek te geven”, zegt Joop dankbaar.

In de komende tijd, richting de honderd jaar, zal de vereniging zich richten op de belangstelling voor sportactiviteiten vanuit de hele gemeente, ook jongeren en volwassenen van buiten Volendam. „Als je ziet wat we tegenwoordig allemaal te bieden hebben, zou het alleen maar mooi zijn als daar meer mensen uit de hele gemeente op af zouden komen. We hebben ons de afgelopen tijd beziggehouden met de intrek in deze nieuwe accommodatie, en nu na het jubileum kunnen we ons weer volledig focussen op de toekomst.”

Toch zal er voor de gymnastiek- en turnvereniging - net als voor alle andere verenigingen - een spannende toekomst aankomen. Steeds minder mensen zijn vrijwilliger. Dat feit komt het hardste aan bij de verenigingen en clubs die afhankelijk zijn van vrijwilligers. Toch draait St. Mauritius nog goed. „We hebben nog voldoende fanatieke vrijwilligers die de zaak draaiende houden”, vertelt Joop trots. Tegenwoordig lijken mensen het druk te hebben met andere dingen. ,,Het vele werk in zo’n grote vereniging wordt vaak gedragen door een beperkte groep mensen die zich ervoor inzetten.” En dat feit maakt een vereniging als deze alleen maar meer dankbaar voor de helpende handen die inzet blijven tonen voor elkaar.

Joop is in totaal al zo’n zestig jaar betrokken bij St. Mauritius. Begonnen als kleine sporter tijdens de oorlog en opnieuw bij de vereniging gekomen toen zijn eigen kinderen gingen sporten. „Het jubileum van de honderd jaar, dat zal waarschijnlijk iemand anders moeten doen”, sluit hij voldaan af.

Veel dank aan de organisatie, CBW, PX, cateraar Runderkamp, muzikanten, geluidtechnicus Henk Mühren, sprekers, ’t Kofschip voor het lenen van het podium en iedereen die zich heeft ingezet voor deze feestweek.