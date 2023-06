‘Negentig procent zal niet bebouwd worden’

Bevolking kan zich buigen over gebiedsvisie Purmer

De gemeenteraad besloot bij meerderheid om de ‘Strategische Gebiedsvisie’ voor De Purmer ter inzage te leggen bij de bevolking. Die heeft tien weken de tijd om met zienswijzen erover te komen. De twee linkse partijen GroenLinks en PvdA vonden het document hier nog niet rijp voor en stemden tegen. Deze visie kwam tot stand in samenwerking met de gemeenten Waterland en Purmerend en zou vooral ‘ter inspiratie’ dienen. Onderwerp van discussie was onder meer het behoud van groen.

Door: Laurens Tol

Steunfractielid Sophie Basseleur van GroenLinks nam als eerste het woord over het omvangrijke document. De visie is volgens haar ‘een verzameling vol tegenstrijdigheden’. Basseleur: ,,We lezen onder meer over historie, kwaliteit, natuur en recreatie. Aan de andere kant gaat die over industrie, bedrijven, sport- en onderwijsvoorzieningen en zelfs mogelijk een voetbalstadion. Wat onze gemeente met De Purmer van plan is mag zich geen ontwikkeling noemen, maar eerder een verwoesting. De natuurcompensatie die erin staat, is een magisch woord dat de illusie wekt dat we de groene natuur weg kunnen halen en ergens anders kunnen terugbrengen. Wat we van plan zijn om te vernietigen krijgen we nooit meer terug.”

De politica is meer voorstander van het gebruik van inbreilocaties. Wethouder Marisa Kes reageerde daar later op door te zeggen dat die te weinig opleveren. Met name om het grote tekort aan woningen tegen te gaan. Iwan Visscher (VD80) memoreerde in zijn lezing dat de visie geen ‘blauwdruk’ betreft. Hij had het daarin verder over het ‘wvg-gebied’, waarop Edam-Volendam een voorkeursrecht vestigde.

Visscher: ,,Over dit gebied zijn een aantal kernpunten opgenomen die wij belangrijk vinden. Denk aan een goede landschappelijke inpassing, respectvol omgaan met de waarde ervan en een groene overgang naar stedelijk gebied. We moeten niet uit het oog verliezen dat de concrete, verdere invulling van dit terrein aan onze gemeente is. Wij hebben het nu alleen over het vrijgeven van deze visie. Deze kan prima ter inzage worden gelegd. Wij zijn heel benieuwd naar de zienswijzen vanuit de bevolking.”

"Het moge duidelijk zijn dat we helemaal geen windturbines in onze gemeente willen"

De lokale VVD formuleerde bij monde van Jan-Jaap Surie eveneens enkele tegenwerpingen op de visie. Een daarvan ging over de opwekking van windenergie in De Purmer. Surie: ,,In eerste instantie gaat het over kleine en microturbines. Maar vervolgens ook over: ‘Functionele en ruimtelijke relatie tussen grote windturbines en microturbines’. Daar vinden wij wat van en dit roept een aantal vragen op. Het moge duidelijk zijn dat de VVD niet achter deze verkenning staat en dat we helemaal geen windturbines in onze gemeente willen.” Wethouder Kes wil graag de bevindingen uit het onderzoek hierover afwachten. Het moet volgens haar allemaal nog blijken of ‘we überhaupt windturbines kwijt kunnen in ons gebied’. Dat is nu nog onbekend, stelde zij.

Niels Jonk (CDA) stipte het belang aan van het besproken document. Jonk: ,,Ik hoor GroenLinks een beeld scheppen dat totaal niet klopt. Negentig procent van De Purmer zal niet bebouwd worden met een bedrijventerrein. De strijd om ruimte is zo groot, dat onze provincie heeft gezien dat niet elke vierkante meter beschermd moet worden. Dat betekent dat wij iets van De Purmer mogen vinden en móeten vinden als we willen dat dit gebied geen verzamelbak wordt van allerlei ambities.”

BVNL-raadslid Saul Jonk maakte zijn twijfels kenbaar over passages in de visie over bijvoorbeeld klimaatverandering- en opwarming. ,,Dit zijn twee totaal verschillende zaken, waarbij we de inbreng van ons mensen met alle liefde durven te betwisten.” Hij pleit ervoor om de grond in De Purmer meer koolstof te kunnen laten opnemen, om zo aan afkoeling te kunnen bijdragen. ,,Laten wij als gemeente het voorbeeld geven door te stoppen met idiotie als stikstof en het opwekken van energie via vervuilende en subsidie-slurpende windmolens. Maar ons daadwerkelijk gaan bezighouden met effectieve maatregelen, die écht bijdragen aan afkoeling”, was onderdeel van Jonks betoog.

"We gingen akkoord met het geven van een vinger en de coalitie pakte een hele hand"

Pim Bliek (PvdA) nam aansluitend afstand van dit in zijn ogen ‘wetenschappelijk totaal onzinnige verhaal’. Daarna kwam hij met kritiek op de visie en de handelswijze van het college bij de totstandkoming hiervan. Bliek: ,,Als je in het coalitieakkoord kijkt, dan staat daar: ‘De coalitie beoogt De Purmer groen te houden, waarbij alleen het gebied dat als bedrijventerrein is bestemd benut kan worden. Om invloed te houden op de lange termijn voert de gemeente actief grondbeleid’. Nu wordt er een omgevingsvisie voor de hele gemeente gepresenteerd waarin ineens allemaal nieuwe plannen staan. Dit was niet de afspraak die binnen de raad is gemaakt. Het document dat vandaag voorligt, gaat nog veel verder dan de omgevingsvisie. Nu blijkt dat het college veel verder is gegaan dan de door de raad gestelde kaders en haar eigen coalitieakkoord. Dit is voor de Partij van de Arbeid onverteerbaar. We gingen akkoord met het geven van een vinger en de coalitie pakte een hele hand.”

Wethouder Kes maakte duidelijk dat deze visie bedoeld is om het gebied inderdaad ‘geen vergaarbak voor allerlei partijen te laten zijn’, refererend aan Niels Jonk. Ze had het over eerdere voornemens van de raad om de regie te kunnen houden over het hele terrein. Daarom is het volgens haar nodig om het voorkeursrecht te verlengen en een toegedachte bestemming toe te kennen. De raad blijft volgens haar aan zet over de uiteindelijke invulling ervan. Tevens meldde zij dat er al ‘keukentafelgesprekken’ plaatsvonden met agrariërs over de eventuele verwerving van hun gronden door de gemeente.