Neil Diamond zorgt voor ‘Beautiful Noise’ in PX

Als eerbetoon aan bekende artiesten zijn er inmiddels heel wat tribute avonden geweest in Volendam. Denk b.v. aan The Rolling Stones, The Beatles, David Bowie, Van Morrison, J.J. Cale, Bob Dylan, U2, The Doors, Leonard Cohen, Bruce Springsteen en Pink Floyd, om er slechts een paar te noemen. Neil Diamond komt niet voor in dat rijtje. Toch konden zondag honderden liefhebbers in PX genieten van de 11-koppige band ‘The Story Of Neil Diamond’. De band werd oorspronkelijk opgericht tijdens de coronaperiode en was dus een kort leven beschoren. Inmiddels is de band echter volledig uit de as herrezen. Zondag was eigenlijk de eerste echte uitvoering met de voltallige band.

Door: Joop Gijzen

De band bestaat uit Kees Schilder ‘Kos’ (zang), Jack Koning (drums), Jordy Tuip (gitaar, zang), Christian Sier (toetsen, zang) en John Lindeboom (basgitaar). Naast deze muzikanten had de band ook een juweel van een achtergrondkoor, met Lisa Mooijer (een dijk van een stem), Marleen Sier (inderdaad, de dochter van Carola) en Geranne Tuyp (ook solo goed bezig). Drie jonge zangeressen, die allemaal een prachtige stem hebben en wederom het bewijs leverden dat de muzikale visvijver in Volendam blijkbaar nooit leeg raakt. Voeg daarbij een ijzersterke blazerssectie bestaande uit Diana Kwakman (saxofoon), Patricia Sombroek (trompet) en Bart Mooijer (saxofoon) en het zal duidelijk zijn dat er een uitstekende band stond.

Vanaf het eerste nummer, ‘Crunchy Granola suite’, zat de stemming er goed in. Wie kent niet ‘Girl You’ll Be A Woman Soon’. Er zat een prachtige gitaarsolo in van Jordy Tuip. Jordy is net ‘Cirque du Soleil’, maar dan op gitaar.

Toegevoegde waarde

Voor z’n hoofdrol in de film “The Jazz Singer” ontving Neil Diamond overigens een ‘Razzie’, een prijs voor de slechtste acteur. De soundtrack van deze film deed het echter prima en leverde maar liefst drie top tien-hits op. Tussen de nummers door vertelden Kees en Christian wat feitjes over het leven en de muziek van Neil Diamond. Dit had duidelijk een toegevoegde waarde.

Alle hits en andere mooie nummers kwamen voorbij, zoals bijvorbeeld ‘Solitary Man’ en ‘Song Sung Blue’. Hoogtepunten? Eigenlijk allemaal. ‘Love On The Rocks’ leverde voor het eerst kippenvel op. Neil Diamond heeft een specifiek geluid en als je je ogen sloot, leek net alsof de echte Neil Diamond was overgevlogen vanuit Amerika. Het was echter ‘gewoon’ Kees Schilder ‘Kos’. Echt verbazingwekkend zoveel als zijn stem op die van Neil Diamond lijkt, met ook exact hetzelfde timbre.

Na z’n scheiding moest Neil Diamond overigens maar liefst 131 miljoen betalen aan z’n ex Marcia Murphey. Maar ach, dit was slechts de helft van z’n vermogen. Daar kun je toch nog aardig wat ‘zitjes’ voor houden op De Dijk. Neil Diamond deed overigens veel meer dan alleen z’n eigen liedjes zingen. Hij schreef b.v. ook nummers die bekend werden in een uitvoering van andere artiesten, zoals ‘I’m a Believer’ en ‘A Little Bit Me’ (The Monkees) en ‘Red Red Wine’ (UB40).

Tournee

‘Play Me’ was een mooi klein nummer, met minimale muzikale ondersteuning. Het nummer ‘You Don’t Bring Me Flowers’ was een duet van Barbra Streissand en Neil Diamond. Kees zong dit duet met Lisa Mooijer. Alweer kippenvel. Hier en daar zag je ook dames de betraande ooghoeken deppen met hun zakdoeken. Kees is een showman, een entertainer en dat mag/moet ook als je zo kunt zingen. Hij vergat ook niet om Henk Mühren (geluid) en Dave Schokker (licht) te bedanken. Het is altijd fijn als Henk Mühren het geluid verzorgt. Wat een verademing overigens dat het publiek echt kwam om te luisteren.

Iedereen van de band beoefent muziek als hobby. Er gaat voor de muzikanten echter heel veel tijd inzitten. Neem trompettiste Patricia Sombroek even als voorbeeld. Verleden week was het laatste concert van de TOP2000 (ongeveer 30 nummers instuderen) en nu de Neil Diamond Tribute (20 nummers instuderen). Dan kun je toch amper meer van een hobby spreken.

Bij de nummers ‘Song Sung Blue’, ‘Sweet Caroline’ en ‘I Am I Said’ gingen de handjes omhoog en werd er massaal meegezwaaid, gezongen en gedanst. Dit ging zo door tot aan ’Beautiful Noise’, de afsluiter van de avond. De Neil Diamond liefhebbers hadden een topavond. Dit was echt klasse, zowel vocaal als instrumentaal. Korte samenvatting van het concert: Waar een klein dorp groot in kan zijn! Het kan haast niet anders of dit wordt de volgende Volendamse band die een succesvolle tournee door Nederland gaat maken.

Foto: Klaas Hansen