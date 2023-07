Nemassdeboer organiseert event voor woningzoekende starters

Op dinsdag 25 juli zal het kantoor van nemassdeboer aan de Julianaweg 208b in Volendam het decor zijn van een speciaal evenement voor starters op de woningmarkt. Het event, dat om 19.00 uur van start gaat, biedt een laagdrempelige gelegenheid voor jonge huizenkopers om in contact te komen met experts op het gebied van hypotheken.

Jack Tol, hypotheekadviseur bij nemassdeboer, deelt zijn visie op het belang van een goede voorbereiding en de toegevoegde waarde van persoonlijk advies: ,,Veel mensen beginnen hun zoektocht naar een woning zonder vooraf hun financiële mogelijkheden te kennen", legt hij uit. ,,Ze gaan eerst kijken en schakelen pas later een financieel adviseur in. Het is juist belangrijk om vooraf te weten wat je kunt lenen en wat je leencapaciteit is, om te voorkomen dat je in een verkeerde prijsklasse aan het bezichtigen bent." Tol benadrukt dat veel starters zich tegenwoordig digitaal voorbereiden en een idee hebben van hun leenmogelijkheden. Echter, er zijn nog tal van andere zaken waar ze minder bekend mee zijn.

,,Het is essentieel om te weten wat je koopt en hoe je het totaalplaatje moet benaderen", vervolgt Tol. ,,Bijvoorbeeld, wanneer is het moment om een bouwkundig rapport op te laten stellen en is het handig om dat in de koopovereenkomst op te nemen? Ook de financiering en ontbindende voorwaarden zijn belangrijke aspecten die niet direct van invloed zijn op de financiering, maar wél van invloed zijn op het totaalplaatje." Het doel van het startersevent is dan ook om op een laagdrempelige wijze starters in een vroeg stadium van hun zoektocht te begeleiden. De makelaars van nemassdeboer zullen ook op de inloopavond aanwezig zijn om het koopproces toe te lichten.

Tijdens het evenement zal er geen uitgebreide financiële analyse plaatsvinden, maar worden vooral de 'hoe-vragen' besproken. ,,We willen starters informeren over welke stappen ze moeten ondernemen en wanneer ze dat moeten doen. Het is echt een informele inloopavond.” Tol wijst erop dat hoewel mensen tegenwoordig gewend zijn om zelf onderzoek te doen, commerciële websites niet altijd alle informatie verstrekken. De hypotheekadviseur benadrukt dat starters zich momenteel actiever mengen op de woningmarkt. ,,Na een periode van snel stijgende rentetarieven zien we dat zowel doorstromers als starters afwachtend zijn. Ze willen weten hoe de rente zich ontwikkelt voordat ze beslissingen nemen met betrekking tot woningaankopen. De markt is echter gekalmeerd, waardoor het biedingsproces minder stressvol is geworden. Voor starters zijn dit gunstige omstandigheden in vergelijking met anderhalf jaar geleden. Desondanks zien we dat woningen in een bepaalde prijsklasse populair zijn bij veel starters. Snel kunnen schakelen is dan noodzakelijk om als koper kans te krijgen. Het belang beslagen ten ijs te komen is dan zeer groot."

Het startersevent van nemassdeboer belooft een laagdrempelige, vrijblijvende en informatieve avond te worden, met de mogelijkheid om later in een persoonlijk gesprek dieper op specifieke vragen in te gaan. De deuren zullen geopend zijn vanaf 19.00 uur en het evenement zal naar verwachting tot 21.00 uur duren.

Voor meer informatie over het startersevent kunnen geïnteresseerden contact opnemen met nemassdeboer op het telefoonnummer 0299-200 999 of een bezoek brengen aan het kantoor aan de Julianaweg 208b in Volendam.