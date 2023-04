Nieuw clubrecord AV Edam tijdens marathon Rotterdam

De 42e editie van de Rotterdam marathon kan voor een hoop inwoners van onze gemeente afgevinkt worden. Maanden aan voorbereiding gingen vooraf aan de loop. En iedereen had er zo zijn eigen reden voor om de magische 42 kilometer te gaan lopen. In totaal verschenen 27 Edam-Volendammers aan de startlijn. Zondagmorgen om 10.00 uur klonk het startschot op de Coolsingel, waarna de lopers richting Erasmusbrug trokken. Terwijl Lee Towers ‘You’ll never walk alone’ zong.

De vorige recordhoudster feliciteert de nieuwe: Gerie Schilder-Tol en Angéla de Boer na de marathon van Rotterdam.

Op verschillende niveaus werd er gelopen, waarbij voor iedereen tegelijk ook geldt: na 30 kilometer wordt het gewoon afzien tot aan de finishlijn. Het thuispubliek kon via een app alle lopers volgen, waarbij locatie, tussentijden en mogelijke eindtijd doorgegeven werden.

Lange tijd leek Joost Zaunbrecher af te stevenen op een super snelle tijd van rond de 2:32:00, echter verloor hij in de laatste kilometers behoorlijk aan snelheid waardoor hij finishte in 2:40:35. Een prachtige prestatie natuurlijk. Kort erachter finishte Michiel Oussoren in 2:44:35. Nico Zwarthoed kampte met behoorlijk kramp in de laatste 500 meter, waardoor hij drie minuten tijd verloor en uitkwam op 02:51:07.

Eén van debutanten was Roy van Santen. Van Santen maakte als fanatiek wielrenner een uitstap naar hardlopen om zich eens te wagen aan de marathon. En hoe! In een vlakke race liep hij naar een tijd onder de magische drie-uurs grens. Leuk detail, hij liep twee minuten sneller dan voormalig topvoetballer Arjen Robben, die na afloop bij de NOS mooie woorden sprak over zijn beleving van dit evenement.

Binnen het behalen van de finish speelde er op de achtergrond nog wat andere achtergronden mee. Gerie Schilder-Tol liep 29 jaar geleden ook in Rotterdam en behaalde daar destijds het clubrecord voor AV Edam. De klok stopte op 3:07:08. Zondag, 29 jaar later, liep zij opnieuw. Voorafgaande aan de start sprak ze even kort met Angéla de Boer, die potentieel kandidaat zou zijn voor overname van deze eervolle titel. Lange tijd leek het erop dat Angéla ruim onder de tijd van Gerie (wiens zoon Thomas ook deelnam) zou duiken. Alleen waren ook hier de laatste meters de zwaarste. Met een laatste eindsprint kon het clubrecord veiliggesteld worden: 3:06:47. Na afloop waren er onderling de felicitaties, sportiviteit ten top! Onder de debutanten bijvoorbeeld ook Iris Klein en Ben Zwarthoed, als ook de tweeling Bibi en Isabella Bond, die indrukwekkende prestaties neerzetten.

Naam Categorie Eindtijd

Joost Zaunbrecher MSR 02:40:41

Michiel Oussoren M35 02:44:35

Nico Zwarthoed M35 02:51:07

Thijs Mossel MSR 02:51:32

Ton Koning MSR 02:56:16

Roy van Santen MSR 02:56:22

Nick Jonk MSR 02:58:46

Toon Visser M35 02:59:14

Angéla de Boer V35 03:06:47

Barry van Langen MSR 03:09:39

Michel Twint M35 03:15:09

Leon van Vlaand. M40 03:13:47

Edwin Sier M50 03:16:06

Steven Kwakman MSR 03:19:59

Peter Sondag M35 03:27:49

Peter Karregat 440 03:29:38

Bibi Bond VSR 03:29:35

Gerie Schilder-TolV50 03:31:26

Ben Zwarthoed M35 03:37:15

Jan Braan M40 03:42:43

Niels Keijzer M45 03:47:33

Patrick Bond MSR 03:49:14

Isabella Bond VSR 03:47:01

Iris Klein VSR 03:51:36

Thomas Schilder MSR 03:53:45

Dick van Sinderen M70 03:57:11

Robert Veerman MSR 03:59:25

Roy van Santen zet in zijn allereerste marathon een prachtige tijd neer.