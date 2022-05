Nieuw slangensoort ontdekt in Volendam

Het Boelenspark blijft veilig voor kinderen en huisdieren

Veel dorpsgenoten keken vreemd op toen er onlangs in een artikel van KIJK Magazine te lezen was dat er in Volendam een nieuw soort slang is ontdekt. Er zijn drie exemplaren van de niet-giftige slangensoort ontdekt. Het reptiel luistert naar de naam Phalotris Shawnella en kan bijna 47 centimeter lang worden. Hoewel de slangen ontdekt zijn in Volendam, zullen we ze niet op de dijk of in het Boelenspark tegenkomen. Ze zijn namelijk aangetroffen in het tropische regenwoud van het gelijknamige plaatsje in Zuid-Amerika.

Het Paraguayaanse Volendam is vernoemd naar een schip dat in de twintigste eeuw mensen naar Zuid-Amerika bracht. In de Nivo van het Zuid-Amerikaanse Volendam zal de ontdekking ongetwijfeld meer aandacht krijgen, maar voor degenen die toch geïnteresseerd zijn; het gaat om een slang met een zwartrood patroon en een gele ‘kraag’. Zijn kop heeft een doffe rode kleur en volgens kenners is de zwarte streep die over de lengte van zijn lichaam loopt uniek. Vanwege de extreme zeldzaamheid van het beestje wordt aangenomen dat hij met uitsterven is bedreigd. Om te voorkomen dat het reptiel kort na zijn ontdekking al verloren gaat hebben wetenschappers aangekaart dat het noodzakelijk is het gebied waarin de slang leeft te beschermen.