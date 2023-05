Nieuw woonzorgcomplex op plek van De Meermin

In de tweede helft van 2025 moet de bouw van een nieuw woonzorgcomplex op de plek van De Meermin gaan beginnen. Dat is tenminste het streven van de gemeente. Tijdens een themabijeenkomst zette men voor raadsleden een gebiedsvisie voor het nieuwe complex uiteen. Daarbij schetste de wethouder tevens de huidige situatie, met vluchtelingen die nu nog op deze plek verblijven. Blijft de oorlog in Oekraïne voortduren, dan zullen zij elders moeten worden ondergebracht om dit project tot stand te brengen, was zijn lezing.

Vorig jaar zomer kocht De Wooncompagnie het gebouw van De Meermin aan, memoreerde wethouder Vincent Tuijp. Voor de ontwikkeling daarvan wil de gemeente een aantal behoeftes bij elkaar brengen. Eén daarvan is om weer een vierentwintig uurs-zorgcomplex terug te brengen naar de Edamse Oude kom. Om dit alles voor elkaar te krijgen, schakelde men de gespecialiseerde organisatie HevoFame in, zo vertelde de wethouder. Die was eveneens betrokken bij de ontwikkeling van de Friese Vlaak in de Broeckgouw.

Karin Langevoort lichtte een en ander verder toe. Langevoort: ,,Wij kijken naar wat er met De Meermin moet gebeuren, samen met de drie betrokken partijen: gemeente, De Wooncompagnie en De Zorgcirkel. Dat is nog een zoektocht, maar we stelden wel een overkoepelende visie vast. Het afgelopen halfjaar zijn we bezig geweest met een marktonderzoek: hoe ziet Edam eruit, wie wonen hier? Ook maakten we een evaluatie van de totstandkoming van de Friese Vlaak. Nu zitten we middenin de concept- en visie-ontwikkeling. We richten op de tweede helft van 2025 voor de bouw, maar dan moet wel alles goed verlopen.”

Langevoort vervolgde met een schets van de huidige situatie in de zorg: de gevolgen van vergrijzing bijvoorbeeld en de druk die deze veroorzaakt. ‘Er zijn meer mensen waarvoor gezorgd moet worden, anderzijds is er minder personeel dat dit werk kan doen’, is de conclusie. Het zijn welbekende verwachtingen: dat de zorg op termijn hoe dan ook onbetaalbaar wordt. Mensen moeten kortom meer zelfredzaam worden en hiermee moet men bij de totstandkoming van een nieuw gebouw rekening houden. Dit betekent volgens Langevoort minder denken als ziekenhuis, maar als een plek waar zij wonen en ook zorg ontvangen.

Daardoor ontstaat de situatie dat woon- en zorgorganisaties ‘elkaar ontmoeten’, maakte zij duidelijk. Ook de gemeente zit ergens in dat ‘speelveld’, voegde de betrokkene toe. Daarna schetste zij de situatie van het nieuw te bouwen gebouw concreter. ,,We zoeken naar huisvesting die in een wijk is, waar mensen zoveel mogelijk ‘gewoon’ wonen. Met zoveel mogelijk behoud van het eigen leven en netwerk. Het moet leiden tot inclusieve wijken waar de sociale cohesie groot is.”

,,Wij richtten ons in de analyse op drie Edamse wijken: Oude Kom, Singelwijk en Edam-Zuid. Op het snijpunt daarvan ligt De Meermin. Er zijn daar allerlei voorziening dichtbij. Een school is er, een supermarkt, huisartsenpost, apotheek en een grote bushalte. Het is dus best een mooie plek. De drukke weg ertussen is wel een aandachtspunt.”

Een inventarisatie van de Edamse bevolkingssamenstelling laat zien dat de behoefte aan een dergelijk nieuw woonzorgcomplex er wel degelijk is. Langevoort vervolgde met een verdere uiteenzetting van de gebiedsvisie. ,,We willen graag een vernieuwende woonzorg-omgeving. Zoals gezegd staan zelfstandigheid en behoud van het eigen leven daarbij voorop. Verder willen we er voorzieningen realiseren die ook toegankelijk zijn voor de rest van de wijk. We willen daar toch wat meer reuring en levendigheid in brengen. Verder is het de bedoeling om huurwoningen te realiseren. Zowel voor de sociale huur-doelgroep, als de groep van middeninkomens. Het idee is om een woonvorm te realiseren die zorgt voor een betere doorstroming van de woningmarkt. Misschien dat we voor een deel nog jong en oud gaan mengen.”

"U weet ook wie er op dit moment in De Meermin zitten"

De doelgroep van mensen die in het nieuwe complex moet komen wonen, bestaat bijvoorbeeld uit ouderen met dementie en/of aan eenzaamheid lijden. Dat laatste verschijnsel is volgens Langevoort ook een mede-veroorzaker van dementie. ‘Je geheugen blijft frisser als je mensen blijft ontmoeten’, stelt zij. Het toekomstige gebouw zou daar volgens de gemeente in kunnen voorzien. Volgens de betrokkene is de gebiedsvisie nog niet in beton gegoten. ,,Het is een gedachte van: hoe zou dit eruit kúnnen komen te zien. Waarbij we ook weten dat het perceel niet dusdanig groot is dat we daar veel voorzieningen heen kunnen halen. Misschien wel een buurtkamer, een beweegplein, een depot van een pakketdienst.”

Wethouder Tuijp sloot de lezing af en deed daarbij een oproep aan de aanwezige raadsleden. Tuijp: ,,Net werd de tweede helft van 2025 genoemd als periode om te gaan bouwen. U weet ook wie er op dit moment in De Meermin zitten. Dat komt er dus nog bij. We hebben u dus keihard nodig de komende tijd. Wij hopen allemaal dat de oorlog snel voorbij is en de Oekraïense ontheemden weer terug kunnen naar hun thuisland. Maar gebeurt dit niet en willen we toch aan die termijn vasthouden, dan zullen we deze mensen elders moeten huisvesten. We zijn nu al ruim een jaar bezig om de tijdelijke woonunits ergens te plaatsen. Dat is iets waar wij als college voor staan, maar daar hebben wij ieders hulp voor nodig. Anders stokt dit project, stokt de rest en ga zo maar door. Dan weet u welke urgentie hieraan vastzit.”