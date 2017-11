Nieuwe brug wordt gebouwd in Oosthuizen bij de rotonde

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt de Oosthuizerbrug (N509) over de Beemsterringvaart bij Oosthuizen vervangen door een bredere en hogere brug. Deze klus wordt uitgevoerd door Gebr. Beentjes B.V. Om de hinder voor de omgeving en het verkeer te beperken tijdens de werkzaamheden is een tijdelijke brug geplaatst.

De brug in Oosthuizen is erg smal. Er kan slechts in één richting verkeer over rijden. De nieuwe brug wordt breder en hoger (2.60 meter) waardoor verkeer elkaar kan passeren. Hierdoor verbetert de doorstroming en kunnen automobilisten en fietsers elkaar veiliger passeren.

Voor fietsers komt er aan beide zijden een fietsstrook. Aan één kant van de brug komt een voorziening voor wandelaars.