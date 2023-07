Nieuwe fotomuur Marco Bakker muzikaal ingewijd

De indrukwekkende foto's van Marco Bakker zijn al twee jaar niet meer weg te denken uit Edams café De Harmonie. Dit jaar was het volgens de fotograaf en café-eigenaar Siem Kees Slegt tijd voor verandering. Bakker maakte een gloednieuwe fotomuur en deze werd afgelopen donderdag heel toepasselijk ingewijd.

Foto: C. Barton van Flymen

Door: Michelle Tuyp

Met Marco's liefde voor muziek en een ware broedplaats voor muzikaal talent als De Harmonie, was het haast onvermijdelijk dat beide fotoreeksen een muzikale link zouden hebben. De vorige fotomuur liet foto's zien van bekende artiesten waaronder Lucky Fonz III en het duo Tangerine met hoeden op en daarbij de bekende songtekst ‘You can leave your hat on'. Om de traditie in stand te houden is er dit keer weer een soortgelijk thema bedacht. Artiesten met hun handen in beeld en de tekst van Beatles mega-hit 'I wanna hold your hand'. Bovenin zijn Robert Jan Stips en Freek de Jonge afgebeeld die Marco dit jaar fotografeerde. Daaronder zijn nog meer artiesten te zien met ook in het groot Erwin Nijhof en Abe Partridge. Deze laatste muzikant is een Amerikaanse singer-songwriter uit Alabama die donderdag tijdens de inwijding live speelde in het café.

Vijf jaar geleden speelde Abe al in Edam tijdens A Walk About Music. Als leuke anekdote vertelde hij tussen zijn nummers door dat hij toen in 2018 nogal wat pech had onderweg naar het optreden toe. Hij kon moeilijk wennen aan de Nederlandse verkeersborden en de vele fietsers op de weg en dus kwam hij twee uur te laat aan in Edam, maar was gelukkig nog wel op tijd voor zijn optreden. Helemaal bezweet en gestrest trof Marco hem aan en vond het een goed moment om hem mee te trekken een steegje in en hem vervolgens op de foto te zetten voor zijn nieuwe project. Gelukkig is er helemaal niets van de chaos te zien op zijn foto en kon Abe er hard om lachen. Dat de foto van Abe in De Harmonie onthuld wordt op de avond dat hij er ook live speelt is puur toeval, maar ondanks dat, was dit zeker voorbestemd. Namelijk alle artiesten die voor de lens van Marco hebben gestaan voor dit project hebben stuk voor stuk allemaal al eens in De Harmonie gespeeld, behalve één zekere singer-songwriter uit Alabama. Abe Partridge kwam niet alleen naar de inwijding toe. Hij had zijn vriend en mede songwriter David Ford uit Engeland – met wie hij momenteel door Europa toert - ook mee. Samen speelden zij los van elkaar en gezamenlijk nummers uit Abe’s repertoire. Onder meer liedjes van het nieuwe album 'Love In The Dark'. Een waar genot voor country en folk liefhebbers. Met een dik zuidelijk accent deelde hij persoonlijke en grappige anekdotes voor ieder nummer. Na zijn optreden deze avond was het cirkeltje rond en werd het plaatje van Marco pas écht een geheel. De fotomuur is nu te aanschouwen in De Harmonie.

