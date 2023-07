Algemeen

Nieuwe Koor verzorgt spetterend optreden in het Sint Nicolaashof Precies een week na het optreden van het Nieuwe Koor in het Culi-café – wat een groot succes was - was het afgelopen maandag de beurt aan het Sint Nicolaashof voor weer een spetterend optreden! Tegen zeven uur stroomde het restaurant vol tot uiteindelijk alle stoelen bezet waren. Menig advocaatje met slagroom ging over tafel waarbij de bewoners tevens werden verrast met heerlijke hapjes die werden geserveerd tijdens het optreden. De bewoners hadden er duidelijk zin in! Het Nieuwe Koor, begeleid door gitarist Tom Plat, pianist Klaas Tol (Foe) en geluidsman Jaap Mol, bracht na een humoristisch inleidend praatje van Fred de Boer, 14 voor de doelgroep geselecteerde nummers ten gehore onder leiding van dirigente Juliette Besijn. De bewoners wisten het repertoire duidelijk te waarderen! Menigeen klapte en zong met hartenlust mee met de hun bekende nummers. Al met al een zeer geslaagde avond voor zowel het publiek als de koorleden. Dit was zeker voor herhaling vatbaar! |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.