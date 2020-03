Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek Waterland

Het zijn uitzonderlijke tijden. De rijksoverheid heeft vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan en het kan zijn dat de komende periode nog meer maatregelen volgen. Dat vraagt van iedereen forse aanpassingen in zijn dagelijks leven. Maar samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden. Door de maatregelen te volgen, afstand te houden tot anderen en oog te hebben voor elkaar. Samen staan we sterk.

Daarom zijn de maatregelen die de rijkoverheid maandag 23 maart heeft afgekondigd, opgenomen in de nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De veiligheidsregio zet in op handhaving. De afgelopen dagen hebben we gezien dat de meeste mensen zich hieraan houden, en werden mensen al aangesproken als er 3 of meer personen bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand hielden tot elkaar. Vanaf vandaag kan iedere gemeente strenger optreden. Zowel politie als handhaving (boa’s) worden hiervoor ingezet.

De oude noodverordening van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 16 maart 2020 wordt hiermee formeel vervangen.



Formeel betekent dat nu tot 1 juni is geregeld dat:

• Alle vergunningsplichtige evenementen in de regio Zaanstreek Waterland tot 1 juni 2020 verboden zijn.

Verder betekent dat nu tot en met 6 april is geregeld dat:

• Het verboden is met 3 of meer personen bij elkaar te zijn en géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.

• Alle geplande en ongeplande samenkomsten verboden zijn.

• Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor:

o Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.

o Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen

o Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max 100 personen)

o Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);

Voor alle samenkomsten geldt dat van de hygiëne voorschriften, inclusief het 1,5 meter afstand houden moet worden voldaan.

• Bedrijven gesloten moeten zijn: horeca- en eetgelegenheden (afhaal en brengen blijft mogelijk), sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs, coffeeshops (afhaal wel mogelijk) en casino’s.

• Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen zoals bijv. kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs tenzij er een medische indicatie is.

• De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden en locaties aanwijzen voor een gebiedsverbod als de situatie daarom vraagt.

• De voorzitter van de veiligheidsregio kan, in overleg met vervoerders, besluiten dat, delen van, het openbaar vervoer wordt stopgezet omdat er niet aan de regel van 1,5 meter wordt voldaan.

• Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten. Onderwijs op afstand is wel mogelijk. Kinderdagverblijven en scholen zijn wel open voor ouders met cruciale beroepen.

Uiterlijk 6 april besluit het kabinet over het al dan niet verlengen van de maatregelen.

Deze maatregelen neemt de veiligheidsregio, omdat we er met elkaar alles aan willen doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden.

Heeft u vragen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn of op de website van uw gemeente. algemene landelijke informatie vindt u hier: rijksoverheid.nl/coronavirus