Nieuwe rollen voor Wim Jonk en Matthias Kohler bij FC Volendam

Hoofdtrainer Wim Jonk (56) gaat in de rol van Technisch Manager Betaald Voetbal een overkoepelende rol vervullen in het algehele voetbalbeleid van FC Volendam en blijft in die nieuwe hoedanigheid intensief betrokken bij de werkwijze van het eerste elftal en Jong FC Volendam. Matthias Kohler (31) neemt als de nieuwe hoofdtrainer het stokje over van de Volendammer.

Nadat in de afgelopen vier jaar zowel promotie naar als handhaving in de Eredivisie is bewerkstelligd, zet FC Volendam hiermee een volgende stap in het proces van opbouw van een duurzaam gezonde club.

Jonk werkt in zijn nieuwe rol samen met technisch directeur Jasper van Leeuwen en wordt leidinggevend over de trainers en rode draad van het eerste elftal en Jong FC Volendam. Dit behelst het bewaken van de speelwijze en methodologie, het coachen en inspireren van de trainers en het ondersteunen van de individuele spelersontwikkeling. Daarbij zal Jonk ook helpen bij de verdere uitrol van de strategie van de club en wordt hij één van de ambassadeurs van het nieuwe duurzaamheidsplatform Orange Circle. Kohler krijgt de eindverantwoordelijkheid voor het eerste elftal, in nauwe samenwerking met Jonk als klankbord en adviseur. In de komende periode zal de technische staf verder worden vormgegeven.

'Meer toevoegen aan fundament'

“Toen we samen aan dit project begonnen, was ons hoogste doel het stadion te vullen en deze club te professionaliseren en structureel Eredivisie-waardig te maken. Daarmee zijn we goed op weg, maar er liggen nog veel uitdagingen”, stelt Jonk. “Ik heb mijzelf de vraag gesteld of ik door wilde in precies dezelfde rol, met de nadruk op het ritme van wedstrijd naar wedstrijd en alle details. Of dat ik op iets meer afstand zou moeten nemen en de grotere lijnen bewaken. Op dit moment in mijn loopbaan bij FC Volendam, na vier jaar hoofdtrainerschap, voelt dat laatste voor mij beter. De club moet niet afhankelijk zijn van mijn persoon als hoofdtrainer en als technisch manager kan ik meer toevoegen aan het fundament van de club. Daarbij geeft dit ook een stuk afwisseling en nieuwe energie. Met Matthias hebben we een uitstekende opvolger al in huis, hij weet precies hoe we werken dus de continuïteit is gewaarborgd. Ik heb er alle vertrouwen in dat het eerste elftal bij Matthias in goede handen is en ik zal hem met raad en daad bijstaan.”

Voor Jonk betekent de nieuwe rol geen afscheid van het veld. “Integendeel, ik denk juist dat ik hiermee een nieuwe dimensie toevoeg aan mijn eigen ontwikkeling. Ook een trainer wordt steeds meer manager en dat gedeelte kan ik nu veel beter invullen en doorontwikkelen. Ik zal ook nog veel op het veld staan en blijven werken met spelers, dat blijft het mooiste dat er is.”

'Rollen veranderen, samenwerking blijft'

De jonge Duitser Kohler is sinds de zomer van 2021 assistent trainer bij FC Volendam en heeft al de nodige ervaring in uiteenlopende functies in het topvoetbal. Na werkzaamheden bij de Duitse voetbalbond (DFB) en Ajax Cape Town werd hij in 2013 aangetrokken als Hoofd Methodologie van Ajax. Vanuit deze nieuwe functie was hij samen met Wim Jonk, Ruben Jongkind en Johan Cruijff verantwoordelijk voor de uitwerking van de voetbalvisie en ontwikkelingsfilosofie van het Plan Cruijff. Na het gezamenlijke vertrek bij Ajax werkte Kohler achtereenvolgens als hoofd methodologie van Cruyff Football, strategisch adviseur en (interim) hoofdtrainer van AS Trencin en trainer van het tweede elftal van FC Basel.

“Ik ben trots en vereerd dat ik het stokje van Wim mag overnemen”, stelt Kohler. “Tegelijkertijd is deze wijziging voor ons niet zo spannend. De rollen veranderen, maar de samenwerking blijft en ook de uitdaging blijft hetzelfde. Die kunnen we alleen succesvol realiseren als we het sámen blijven doen met positieve energie en maximale inzet. Dat betekent met alle collega’s, spelers én de fans die onze twaalfde man zijn geweest. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en we gaan er alles aan doen om FC Volendam nog verder op de kaart te zetten.”

'Club duurzaam gezond maken'

Technisch directeur Jasper van Leeuwen legt uit hoe de personele verschuivingen tot stand zijn gekomen. “De afgelopen periode hebben we met directie en bestuur geanalyseerd hoe we de volgende stappen slim en duurzaam kunnen zetten. We hebben vanaf onze start bij FC Volendam consequent benadrukt dat we deze club duurzaam gezond willen maken. Dan moet je dus een visie en model verankeren, kennis overdragen en dat koppelen aan een organisatie die met de tijd steeds minder afhankelijk wordt van personen. In dat kader was iedereen overtuigd dat dit de juiste vervolgstap is. Wim kan nu een grotere stempel drukken en Matthias kan voortborduren op wat er al staat en zijn eigen nuances toevoegen, met Wim heel dichtbij als gids en klankbord.”

Ook voorzitter Jan Smit omarmt de nieuwe constructie. “Ik begrijp dat dit voor de supporters misschien uit de lucht komt vallen, maar ik ben trots op deze ontwikkeling. Het is een belangrijke stap vooruit voor zowel Wim als de club. Hier wordt FC Volendam sterker van en meer toekomstbestendig. Zeker als opleidingsclub is dit de ideale lijn van opvolging en zo kunnen we verder bouwen.”