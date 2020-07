Partner content

Nieuwe schooltas? Daar is het nu het moment voor

Het is nog maar net zomervakantie en toch is het slim om juist nu een nieuwe schooltas aan te schaffen. Als de scholen straks weer beginnen, ben je eigenlijk te laat. In de zomervakantie heb je er immers al veel plezier van.

De Eastpak rugzak is een populair model onder scholieren. Deze diehard schooltassen gaan jaren mee en zijn in alle mogelijke kleuren en dessins verkrijgbaar. De tas kent zijn oorsprong in de jaren vijftig toen Eastpak rugzakken voor het Amerikaanse leger vervaardigde. Deze vielen zo in de smaak dat al snel studenten in de gaten kregen dat deze rugzakken ook heel handig waren om hun boeken in mee naar college te nemen.

Een Eastpak is een klassieke schooltas

In navolging van de studenten volgden scholieren van middelbare- en basisscholen. Ook zij hadden snel in de gaten hoe handig die rugzakken waren. Eastpak inmiddels ook en ze gingen helemaal los op een kleinere formaat rugzak die een hit werd. De Padded Pak’r werd in de jaren tachtig enorm populair en is dat tot op de dag van vandaag nog. Natuurlijk zijn er inmiddels ook andere collecties aan toegevoegd. Met andere woorden; als je voor een nieuwe schooltas moet kiezen en je gaat voor een Eastpak weet je je verzekerd van een prima tas.

Denk om het gewicht van de kinderrugzak

Wat je wel moet weten over het dragen van een schooltas is dat een rugzak eigenlijk niet zwaarder mag zijn dan tien procent van het totale lichaamsgewicht. De rug van kinderen is kwetsbaar, ze zijn immers nog in de groei, en het gewicht mag niet te groot zijn en moet bovendien goed worden verdeeld. Een sterke rugzak van een goede kwaliteit is dan een must. Behalve de Eastpak is een Kapten and Son rugzak ook een aanrader. Deze rugzakken zijn van een sterke kwaliteit en prachtig van kleur en model.

Nieuwe schooltas is online gemakkelijk te bestellen

Als je daar op let, dan blijven nog slechts de keuze voor een vorm, kleur of print over. Ga je voor een effen kleur of juist een lekker vrolijke print? Wil je een minimalistisch vormgegeven rugzak of een uitgesproken vorm? De keuze in tassen voor naar school is enorm en daarom is het fijn als je (online) lekker kunt zoeken. Daar heb je alle tijd voor aan het begin van de zomervakantie. En eenmaal een nieuwe tas besteld en in huis heb je er deze zomer al plezier van. Neem de tas mee op vakantie als test bijvoorbeeld. Leuk toch!