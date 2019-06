Nieuwe single en video BLANKO out now

Vanaf heden is de nieuwe single van BLANKO te besluisteren op Spotify, iTunes, YouTube, Tidal, Apple Music etc.

De single 'No Better than me' is de eerste plaat van Jan de Witte, die onder de naam BLANKO, na een zes jarig avontuur bij de 3js, verder gaat in de muziekwereld.

BLANKO staat de komende periode op een aantal festivals, o.a.: 30 juni Reuring in Purmerend, 13 juli Goesen 21 september in Midwoud.