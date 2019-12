Nog 4 dagen om je zorgverzekering te vergelijken

Het overstappen van de zorgverzekering is weer in volle gang. Men heeft nog 4 dagen, tot het einde van het jaar, om een overstap te maken. Het is verstandig om in deze periode goed te vergelijken en te kijken waar je het voordeligst uit bent.

Uiteraard is de mate van dekking ook belangrijk, staar je hierom niet blind op alleen de premie. De goedkoopste zorgverzekering kan uiteindelijk duur uitvallen indien je geen dekking hebt in bepaalde gevallen.

Zorgverzekering vergelijken

Denk bij een zorgverzekering vergelijken goed aan de wensen die je hebt voor volgend jaar. Is er bijvoorbeeld een kindje op komst, of moet je vaker naar de fysiotherapeut? Bij het vergelijken is het dus verstandig om deze zorgwensen mee te nemen. Zodra de wensen duidelijk zijn kun je je gaan richten op de premie. Uit onderzoek blijkt dat het verschil in premie tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering bijna 500 euro bedraagt!

Korting op de zorgverzekering?

Het is ook mogelijk om een korting te krijgen op de zorgverzekering. De meeste mensen betalen de premie van de zorgverzekering per maand. Het is echter ook mogelijk om de premie per jaar te betalen. Je krijgt dan een korting van 1 tot 2 procent. Ongeveer 3 procent van de Nederlanders kiest ervoor om de premie per jaar te betalen.

Eigen risico verhogen

Het kan in sommige situaties ook voordelig zijn om het eigen risico te verhogen, hierdoor gaat de maandelijkse premie omlaag. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn indien je weinig last hebt van kwaaltjes. Wees je er echter wel van bewust dat indien je toch behandeld moet worden, de kosten (het eigen risico) uit eigen zak moeten komen. Maak eens een jaarlijkse berekening om te kijken hoeveel premie het scheelt zodra je het eigen risico verhoogt en weeg hierbij de financiële risico's af.