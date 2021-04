Noodzakelijk naar Hong Kong reizen met een PCR test via Schiphol Amsterdam?

Dat kan alleen met een geldig reiscertificaat van een bedrijf dat is aangesloten bij het RIVM of een ISO 15189 certificaat heeft.

Dit is het geval bij Spoedteststraat.nl. Hier krijg je naast een geldig reiscertificaat een ‘fit to fly’ verklaring. Soms komt het voor dat de autoriteiten van Hong Kong contact opnemen om te verifiëren of het document klopt, dit gebeurt met grote zorgvuldigheid. Dat is geen probleem in dit geval, Spoedteststraat is 24/7 bereikbaar.

Tot 1 mei met KLM geen passagiers naar Hong Kong

Wegens het overtreden van coronamaatregelen mag KLM tot 1 mei geen passagiers naar Hong Kong vliegen. Dit heeft een woordvoerder van KLM zelf bekend gemaakt. De vluchten naar Hong Kong worden voor KLM de komende twee weken verboden, omdat zij zich niet hebben gehouden aan de regels voor het coronavirus. Vorig jaar werd er ook al een straf opgelegd voor KLM, omdat zij de coronaregels toen ook al niet naleefde. Voor KLM is dit een bittere pil, want normaal gesproken vliegt deze grote maatschappij vijf keer in de week naar Hong Kong.

Positieve test passagier

Eén van de redenen waarom deze straf voor KLM op is gelegd, is omdat één van de passagiers positief getest werd op het coronavirus bij aankomst in Hong Kong. Wel had deze passagier geldige documenten en een negatieve testuitslag bij zich volgens de woordvoerder van KLM. De woordvoerder laat weten dat het coronavirus zich gaandeweg de reis op heeft gebouwd. Daarnaast was tijdens deze zelfde vlucht een Zwitserse passagier aanwezig die niet de juiste documenten bij zich had. Hier heeft KLM niet goed op gecontroleerd. De passagier kon ook bij aankomst in Hong Kong niet de juiste documenten laten zien. Door deze fouten mag KLM nu tot 1 mei geen passagiers meer naar Hong Kong vliegen. Wel mogen zij passagiers uit Hong Kong terughalen en goederen vervoeren van en naar Hong Kong.

Volgens de woordvoerder van KLM is dit een voorbeeld van de complexiteit van de coronaregels. Deze zijn overal ter wereld anders en daarom lijkt het voor passagiers moeilijk te zijn om altijd de juiste documenten en gegevens bij zich te hebben om te mogen reizen.

