Omscholing door de coronacrisis: veel gevraagde beroepen in de markt

De coronacrisis heeft een aardverschuiving teweeg gebracht op de arbeidsmarkt. Er is veel veranderd. Niet alleen zijn er veel arbeidskrachten thuis komen te werken, maar er is ook veel personeel thuis zonder werk komen te zitten. Bijvoorbeeld in de horecasector en in de entertainmentbranche. Het is voor deze werkzoekenden interessant om te weten wat de veel gevraagde beroepen in de markt zijn. Omscholing biedt dan de mogelijkheid om weer aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

Vraag naar leraren

De vraag naar leraren is niet alleen ontstaan door de coronacrisis. Het tekort aan onderwijspersoneel bestaat al langer en de verwachting is dat deze trend zich doorzet naar de toekomst. Omscholing door een opleiding tot leraar te volgen, vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Er zijn overigens meer banen in het onderwijs waar een tekort aan is, zoals ondersteunend personeel en leidinggevende functies. In het kader van omscholing en de vraag naar personeel in het onderwijs is het eveneens mogelijk om een opleiding pedagogiek te volgen.



Vraag naar zorgpersoneel

De vraag naar zorgpersoneel is onverminderd groot en dat blijft ook nog wel even zo. Dat heeft niet alleen met de coronacrisis te maken, maar vooral met de toenemende vergrijzing in ons land. In de verre toekomst is er dan ook nog veel vraag naar bijvoorbeeld verpleegkundigen. Er zijn allerlei opties op het gebied van omscholing naar de zorg, zoals het volgen van een opleiding tot verpleegkundige. Het gaat hier om een zogenoemd kansberoep waarmee je een grote kans op het verkrijgen van werk hebt. Het tekort in de zorgsector is groot. Dat blijkt onder meer uit de tienduizenden vacatures die er iedere maand bij komen. Er wordt voor 2022 zelfs een tekort aan personeel in de zorg verwacht van 80.000 mensen.



Vraag naar ICT’ers

Er is al een lange tijd sprake van sterke vraag naar personeel in de ICT-branche. Dat blijft in de toekomst ook zo en daarom is omscholing voor beroepen in de ICT interessant. Bijvoorbeeld om je om te scholen tot softwareontwikkelaar of scholing te volgen om als procesoperator aan de slag te gaan. Er vindt in de productiebranche wat dat betreft een omslag plaats. Er komen door de technologische vooruitgang minder arbeidskrachten aan de lopende band te staan. Er zijn echter wel meer procesoperators nodig om ervoor te zorgen dat het productieproces soepel verloopt. De lopende band moet tenslotte wel blijven draaien.