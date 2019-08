Onderhoud aan schoolgebouwen

In opdracht van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam wordt er tijdens de schoolvakantie onderhoud gepleegd aan twee schoolgebouwen in Volendam. De gevel van et Don Bosco College staat deels in de bouwsteigers.

Hier is een ploeg schilders in de weer om de buitenboel te schilderen. Het is een pittige klus om alle raam- en deurkozijnen te schuren en schilderen. De schilderklus komt voor het nieuwe schooljaar begint gereed. Ook basisschool De Springplank ondergaat groot onderhoud.

Door JWM Bouw worden alle klaslokalen voorzien van nieuwe systeemplafonds. De oude plafondonderdelen worden afgevoerd en in vier grote containersbakken gedeponeerd die op het schoolplein staan. Ook deze klus komt voor het nieuwe schooljaar begint gereed.