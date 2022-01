Onderhoudstips voor outdoor laarzen

Ben je regelmatig in de natuur te vinden? Dan is het belangrijk dat je het juiste schoeisel draagt.

. Je moet jouw voeten immer goed beschermen. Outdoor laarzen zijn hier uitermate geschikt voor. Dit schoeisel is namelijk wind- en waterdicht, waardoor jouw voeten warm en droog blijven. Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van outdoor laarzen, is het belangrijk om ze goed te onderhouden. Veel mensen weten alleen niet hoe zij dit doen. Daarom zetten we hier 3 onderhoudstips voor outdoor laarzen op een rijtje.

1. Maak ze schoon als ze vies zijn

Als je outdoor laarzen aantrekt tijdens een wandeling, worden ze vaak vies. Zo blijft er regelmatig zand en/of modder aan kleven. Dit gebeurt zelfs bij de beste outdoor laarzen. Sommige mensen zetten hun laarzen vies weg, maar dit raden wij jou niet aan. Waarom niet? Omdat je er dan minder lang van kunt genieten. Maak laarzen daarom altijd schoon als ze vies zijn geworden. Spoel ze bij voorkeur af met water. Zitten er vlekken in het materiaal? Gebruik dan eventueel een vochtig doekje om outdoor laarzen schoon te maken.

2. Gebruik geen agressieve (schoonmaak)middelen

Heb je een wandeling gemaakt door een drassig gebied? Dan zijn jouw outdoor laarzen heren mogelijk behoorlijk smerig geworden. Hierdoor kan het je behoorlijk veel tijd kosten om ze schoon te maken. Soms krijg je ze zelfs niet goed schoon met water en/of een vochtig doekje. In dat geval besluiten sommige mensen om schoonmaakmiddelen te gebruiken. Dit raden wij jou af. Waarom? Omdat agressieve (schoonmaak)middelen jouw outdoor laarzen kunnen beschadigen. Laarzen kunnen bijvoorbeeld verkleuren als ze in aanraking komen met bepaalde middelen.

3. Laat ze drogen

Nadat je jouw outdoor laarzen van ZOO Footwear schoon hebt gemaakt, is het belangrijk dat je ze laat drogen. Zet het schoeisel nooit in de buurt van een warmtebron neer. Hierdoor kan het materiaal van de laarzen namelijk gaan scheuren. Zet ze liever op een goed geventileerde plek neer. Jouw laarzen zijn hierdoor binnen de kortste keren droog. Bovendien is de kans op schade minimaal als je jouw outdoor laarzen op deze manier laat drogen.