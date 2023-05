Ontdek nieuwe songwriters op Kaaspop

Rock, grunge, feest, afrofunk, jazz, soul: Kaaspop heeft ook dit jaar weer een gevarieerde line-up voor de liefhebbers. Met groot opkomend talent en upbeat dansbare muziek op de hoofdpodia bij de Beestenmarkt en de Kaasmarkt wordt het gegarandeerd een feestje op zaterdag 3 juni. Maar, er is ook een podium waar je je even kunt terugtrekken om te genieten van akoestische muziek. Bij de Speeltoren staat dit jaar traditiegetrouw weer het PX Songwriters Guild podium. De hele middag spelen daar verschillende singer songwriters waaronder Yanick Bootsman, Conrad Schilder, Roy de Smet, Jacob D. Edward, Frank Bond, Niels Buijs, Dick Kwakman, P.J.M Bond, Lorem Ipsum en Donna Marie. Deze laatste muzikante zal dit jaar voor het eerst op Kaaspop optreden en is een veelbelovende songwriter.

Door: Michelle Tuyp

Donna Marie is achttien jaar oud en begon al met zingen op haar dertiende. Op deze leeftijd begon ze door zangles te volgen bij zangeres Laurie Akkerman. Twee jaar later ging zij experimenteren met het schrijven van haar eigen liedjes en hier vond zij helemaal haar draai in. Ondertussen heeft zij al een eigen EP 'Donna Marie' opgenomen in de studio van Jan de Witte (BLANKO), een mijlpaal waar ze trots op is: ,,Ik heb een selectie gemaakt van mijn beste nummers en Jan heeft ze omgetoverd tot de toffe tracks die nu te horen zijn op mijn EP.'' Donna Marie kwam in contact met Jan mede door haar muzikale vader Marcel Veerman (Poesie). De appel valt dus niet ver van de boom. Toch heeft ze wel zelf haar grote inspiraties gevonden voor haar songwriting. ,,Mijn favoriete artiest, waar ik al sinds mijn achtste naar luister, is de Britse zangeres Dodie. Haar manier van teksten schrijven en akkoordprogressies heeft me al een lange tijd beïnvloed.'' Ook wordt de Volendamse enorm geïnspireerd door Jeff Buckley, Radiohead en uiteraard haar eigen vader wie haar eigenlijk vanaf jongs af aan in aanraking bracht met verschillende muziekstijlen en wie zelf ook al jarenlang muziek schrijft. Donna Marie heeft niet stilgezeten de afgelopen jaren. Naast het schrijven van muziek, volgde zij een vooropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht die zij in maart heeft afgerond. Hierna gaat ze gelijk door met een bacheloropleiding Music Production & Composition op dezelfde school en ze kan niet wachten hiermee aan de slag te gaan. In de toekomst hoopt Donna Marie nog veel te mogen spelen, schrijven en oneindig veel uren in de studio door te brengen. Solo, maar ook met haar beginnende band Kathmandu met onder andere medemuzikanten Jan Karregat, Tom Kwakman en Jack Koning waar zij heel enthousiast over is.

Wat we van Donna Marie kunnen verwachten op Kaaspop zijn eigen nummers en covers die zij niet alleen, maar samen met haar vader zal spelen. ,,Ik ben benieuwd naar alle acts en ben van plan te gaan genieten van een mooie middag gevuld met muziek!'' Aldus, Donna Marie. Haar set zal te bewonderen zijn om 14.00 bij de Speeltoren.