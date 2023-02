Ook in Goffert onderuit tegen NEC

Tot voor zaterdagavond gold FC Volendam als nummer vier van de ranglijst van 2023, een prestatie die het vooral op basis van thuiswedstrijden tot stand bracht. Op vreemde bodem begon het kalenderjaar in dat opzicht goed (0-3 bij Cambuur), maar behoudens de 1-1 bij Ajax kon de ploeg van trainer Wim Jonk weinig potten breken bij Excelsior, FC Twente en dit keer NEC Nijmegen. Op de verrassende beginfase en de slotfase na. Tussentijds daalde het spelpeil, met een 3-0 nederlaag tot gevolg. Door Eddy Veerman

Calvin Twigt krijgt een enorme kans in de eerste minuut, maar treuzelt te lang en scoort niet. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Volendam moest het in Nijmegen doen zonder de zieke Derry John Murkin en Robert Mühren, daarentegen stond Filip Stankovic wel in de basis. De doelman werd deze week behandeld bij zijn club Inter Milaan voor een elleboogblessure en keerde tijdens de vrijdagtraining weer terug. Ook die andere huurling van Internazionale, Gaetano Oristanio, begon in Gelderland. De uitspraak van het hoger beroep tegen zijn schorsing dient komende week.

Wat had Volendam een vliegende start in het Goffert-stadion. In de eerste minuut was er een uitstekende aanval, waarbij Daryl van Mieghem de bal teruglegde, Oristanio in één keer de diepgaande Calvin Twigt richting het doel van Jasper Cillessen stuurde. Twigt mocht de hoek uitzoeken, maar de jongeling komt niet zo vaak in die positie en wachtte simpelweg te lang, waardoor zijn poging nog kon worden geblokt. In de tweede minuut dribbelde Oristanio naar binnen en zocht de verre hoek met een curvebal, maar Cillessen had dat in de smiezen.

In de negende minuut kreeg de thuisploeg de eerste kans: Josh Flint kopte weg, in de richting van NEC-aanvaller Tavsan, wiens pegel naast zoefde. Op het half uur moest Stankovic zich voor het eerst echt strekken op een kopbal van Mattson, nadat Franco Antonucci zijn man niet volgde. Vervolgens assisteerde Mbuyamba zijn doelman op de doellijn bij de rebound.

NEC drong wel aan, maar de mooiste mogelijkheid vlak voor rust was nog voor Volendam. Bj de vrije trap van Carel Eiting belandde de afgeslagen bal voor de voeten van Antonucci. Die liftte de bal langs Lasse Schöne en schoot op doel, maar recht op Cillessen af.

Meteen in de tweede helft was de aanvalsopzet van Elias Tavsan dreigend, de behendige rechtsbuiten kreeg de bal terug uit de één-twee maar net niet goed genoeg om zelf Stankovic te testen. In de tegenaanval lag er ruimte voor de bezoekers, maar was Twigt wederom niet slagvaardig. De thuisploeg liet de bal vervolgens sneller en gemakkelijker rondgaan en Volendam hield die maar kortstondig in bezit. In de 58e minuut werd het 1-0 uit een hoekschop. Brian Plat verloor het contact met Marques en de bal viel precies voor diens voeten.

Even later kreeg Dirk Proper een mogelijkheid op een tweede Nijmeegse treffer, zijn poging ontbeerde vaart. Vervolgens kreeg Tavsan een wel heel mooie kans op 2-0, maar zijn inzet rolde naast. Volendam (dat in de 64e minuut Henk Veerman binnen de lijnen kreeg voor Antonucci) hield in de eerste twintig minuut zowat geen enkele bal in de ploeg, liep daardoor tegen simpele gele kaarten op en een terechte 2-0 achterstand. Tannane lanceerde Dimata en die verschalkte Stankovic wel.

De slotfase was voor de bezoekers. Even later stoomde Oristanio gevaarlijk op, de zestien in, maar – met Veerman rechts meelopend – liep de Italiaan zich zonder iets te bedenken vast. Invaller Walid Ould-Chikh had er een kwartier voor tijd opeens een wedstrijd van kunnen maken. Na een goede interceptie schoot hij op het doel van Cillessen, waarbij de keeper opnieuw eenvoudig kon redden. Eiting hoopte Veerman te bereiken met een hakballetje, maar ook op dat moment ontbrak de afstemming. Een minuut of acht voor het einde lonkte nog één keer de kans het tij te keren, toen Ould-Chikh Oristanio inspeelde en de Italiaan zich uitstekend wegdraaiend vrijmaakte, maar voorlangs schoot. NEC was nog wel efficiënt, toen Flint aan de verkeerde kant dekte en Marques 3-0 maakte.