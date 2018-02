Ook in Oosthuizen was er stormschade

Tijdens de hevige storm die op donderdag 18 januari plaatsvond, zijn ook in Oosthuizen enkele bomen omgewaaid. In het park aan de buitenzijde van de bebouwde kom (nabij de tennisbaan en het voetbalveld) sneuvelden twee grote bomen.

Met wortels en al en een groot stuk aarde, waaiden twee joekels van bomen tegen de vlakte. Ze vielen de juiste kant op zodat er geen schade was. Omdat de omgewaaide bomen niet de doorgang versperren, worden ze later opgeruimd. Binnen afzienbare tijd zullen ook deze bomen in stukken gezaagd worden en daarna afgevoerd door medewerkers van de gemeente.