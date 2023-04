Ploeg Jonk ziet fantastische tweede helft onvoldoende beloond: 2-3

Ook PSV ontsnapt tegen FC Volendam

Nadat eerder Ajax en AZ met de hakken over de sloot ontsnapten aan puntverlies en aan een nederlaag, gold dat ook voor het PSV met Volendammer Joey Veerman. Na een 0-2 ruststand maakte FC Volendam er een in de tweede helft een geweldig spektakel van en kreeg het een rits kansen, maar kreeg het uiteindelijk te weinig: 2-3. De ploeg van trainer Wim Jonk mocht het veld met opgeheven hoofd verlaten, maar deed dat vooral balend. Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio maakt ook tegen PSV grote indruk en is hier Ramalho te snel af. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

In de eerste helft hadden beide ploegen vooral mogelijkheden tot een kans, maar vielen die nauwelijks te noteren. Volendam hield lang stand, totdat de Eindhovenaren ontsnapten en Luuk de Jong de vrije kans kreeg om de 0-1 te maken. De Brabantse topclub was vooral efficiënt, want nadat Volendam de bal in de aanval kwijtraakte, stak PSV aan de hand van de passes van Joey Veerman snel over en kon Guus Til de 0-2 binnen schieten. Direct daarop kreeg de thuisclub kans terug in de wedstrijd te komen. Een voorzet ging over de PSV-verdedigers heen, Henk Veerman had daar niet op gerekend en kreeg geen controle waarna de bal voor Daryl van Mieghem rolde, maar die schoot meters over.

Meteen na rust bal goed rond en verdedigend kort er op, Daryl mist net steekbal even later Gaetano Oristanio met een briljante versnelling en actie. Wordt licht aangeraakt in het strafschopgebied, uit balans, maar scheidsrechter ziet geen aanleiding tot een strafschop. Even later werd vanaf doelman Stankovic een staaltje positiespel getoond, dat de thuisploeg tot aan het andere strafschopgebied bracht, waar Henk Veerman de bal ietsjes achter zich kreeg, schoot, maar die poging geblokt zag worden.

Wéér enkele minuten later kon Braintwaithe bal nog net wegglijden voordat Oristanio gevaarlijk werd. Uit de hoekschop kwam het moment waarop het Volendam-publiek zo vurig hoopte: de hoekschop van Carel Eiting bleek andermaal een wapen, want Xavier Mbuyamba kopte overtuigend raak. De vreugde van die aansluitingstreffer was nauwelijks verstomd, of PSV kreeg een hoekschop waaruit de 1-3 viel. Joey Veerman loodste de bal naar de tweede paal, waar Ramalho terugkopte en het duo Veerman/Mbuyamba geen grip had op Guus Til, die binnenkopte.

De tweede helft bleef razend boeiend, op een steekpass van Eiting verscheen Oristanio alleen voor Benitez. De ruimte was klein en het lichaam van de Mexicaanse doelman opeens groot en dichtbij, waardoor de Italiaan geen gaatje wist te vinden. Dat kleine gaatje vond hij een minuut later wel, toen hij met de punt van de schoen Van Mieghem vrijspeelde en die was met zijn linker onberispelijk: 2-3.

Het tempo bleef hoog. Halverwege de tweede helft zag Calvin Twigt Oskar Buur aan de rechterkant diep gaan en bereikt hem met een dieptepass. De Deense verdediger kreeg de bal jammer genoeg niet bij een medespeler. Dat de PSV-ers Teze en De Jong vervolgens een gele kaart opliepen, vertelde genoeg over de status van de wedstrijd op dat moment. Daar had uitgerekend Joey Veerman iets aan kunnen veranderen. Na een fout in de Volendamse opbouw kreeg de Volendammer op een kansrijke positie de bal, nam die onder controle en mikte gelukkig voor Volendam te hoog.

Wim Jonk haalde vervolgens Henk Veerman naar de kant en die zag daar direct dat zijn ploeg wéér dicht bij een goal was. De opgekomen Murkin bereikte Eiting, die doorkopte op Buur. Hij nam de bal ineens, maar raakte die niet goed. Deze tweede helft groeide uit tot één van de beste helften van Volendam in dit seizoen. Een opzet via Van Mieghem en Eiting bracht Oristanio (steekbal Eiting) alleen voor Benitez, maar de uitstekend spelende Italiaan had geen subtiele afronding in zijn mars en raakte het lichaam.

PSV kwam nauwelijks onder de Volendamse druk vandaan en ontsnapte daarna weer. Dit keer kwam de bal voor de voeten van Twigt, wiens schot rakelings over zeilde. In de slotfase moest de moegestreden en fysiek aangeslagen Oristanio zich laten wisselen, maar een echte spits (Robert Mühren is geblesseerd) ontbrak om nog in te brengen. In de resterende tijd veranderde score niet meer.

Vrijdag begint de fase waarin Volendam punten moet gaan pakken, te beginnen vrijdagavond thuis tegen Cambuur.