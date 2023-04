Algemeen

Oorverdovend applaus voor Volendams Opera Koor Het Volendamse operakoor werd weer uitgenodigd door Stichting Uis Faist, om op de havenfeesten van Volendam een operaconcert te geven. De tent stond dit jaar op het Slobbeland. Het festijn ging de eerste twee dagen gepaard met slecht weer, maar zondag niet. Jan Dulles was het contactpersoon, hij kwam twee maal naar de Jozef op met het operakoor te repeteren. Hij zong mee met het lied ‘O Marenareillo of Vincin o mare’ en met ‘Funiculi Funicula’, een oud napolitaans volkslied van Luigi Denza en Peppino Turco. Jan Dullus moest op de tekst even oefenen, want het was nieuw voor hemen ook nog een dialect. Het koor werd ook weer begeleid door het blaaskwintet Hi-Five, die het altijd geweldig vinden bij hen. Als sopraan had het koor voor het eerst Judith Weusten uitgenogd, zij zong met enkele stukken mee en als solo had ze gekozen voor ‘O mio Babbina Cao’ een aria uit de opera Gianni Schicchi en een aria uit de opera La Boheme genaamd ‘Quando m’en vo’, ook bekend als ‘Musetta’s waltz.’ Ze zong het met overgave en erg gevoelig. De zaal reageerde met een oorverdovend applaus. Dirigent Jan Laan was in vorm en genoot ervan, het koor stond wat beter gesitueerd opgesteld. De vaste pianist was verhinderd, dus moest er een vervangen worden geregeld: Peter Kranen. Hij speelde geweldig en dat hoorde het koor al tijdens de repetitie. Het koor bedankt de organisatie dat ze weer mochten zingen. Solisten Bart Poort en Gerard Visser waren tijden het drinklied ‘Mose en E la Pasqua del signor’ geweldig op dreef. Er waren zeker meer dan 2000 mensen en het koor kreeg veel lovende reacties. Piet de boer zorgde voor de nodige toelichting, soms ook ludiek, maar het was gewoon een prachtige dag en gezellig op de dijk. Jan Dullus maakte reclame voor het koor: ,,Kom gewoon maandagavond om 20.00 uur naar de Jozef. Wij vangen je op.’’ |Doorsturen

