Algemeen

Op zoek naar buitenaards leven op het DBC Tijdens de masterclasses Wetenschap & Technologie op het Don Bosco College konden leerlingen uit groep 7 onder andere kijken naar het spectrum van sterren en onderzoek doen naar buitenaards leven. Na een kleine demonstratie over de Big Bang en fraunhoferlijnen bij verschillende elementen, konden de leerlingen aan de slag. Door via een tralie naar een ster te kijken, kun je aan de hand van de gekleurde lijnen bepalen waaruit de ster voornamelijk bestaat. Naast de masterclass Sterrenkunde onderzochten de leerlingen ook hun eigen verteringsstelsel in de masterclass ‘Menselijk Lichaam’. Verder gingen ze aan de slag met nieuwe technologieën rondom duurzaamheid. Ook werden er kleurproeven gedaan om aan te tonen dat groenten voornamelijk basisch en frisdranken zuur zijn. Het DBC heeft een leerlijn voor wetenschap en technologie en vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd hiermee kunnen experimenteren. |Doorsturen

