Opvallende spandoeken in straatbeeld Edam-Volendam Steeds vaker zie je ze in het straatbeeld verschijnen. Spandoeken van bouwbedrijven om mensen te motiveren of triggeren met opvallende teksten. Daar waar het vroeger de trend was om actuaris of accountant te worden, is nu de nood hoog om weer mensen met hun handen te laten werken. Bij Tol Plaatwerk, Siem Steur Staalconstructies en een woning op het Noordeinde die gebouwd wordt door Aannemersbedrijf Zwarthoed hangen dergelijke doeken. Het is een slimme in het oog springende manier van marketing. Het hele dorp loopt of fiets voorbij de spandoeken. Wil je als bedrijf ook op deze manier naar buiten treden? De spandoeken zijn in alle soorten en natuurlijk in je eigen huisstijl te bestellen bij de NIVO. |Doorsturen

