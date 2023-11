Ouders ontdekken verscheidenheid aan scholen tijdens open dag SKOV

Afgelopen week hebben ouders van jonge kinderen massaal de jaarlijkse open dag van de SKOV bezocht om informatie over mogelijke scholen voor hun kinderen te verkrijgen. Alle basisscholen binnen de SKOV openden hun deuren voor deze drukbezochte gelegenheid.

De Samensprong directeur Jan Klouwer gaf de NIVO-redactie een kijkje in de keuken: ,,Op de Samensprong zagen we een 25-tal ouders die tijdens de Open Dag kennis kwamen maken. Het merendeel van deze ouders heeft ook de St. Petrusschool en de St. Jozefschool bezocht. Ouders zijn dus bewust aan het 'shoppen' en vergelijken de scholen met elkaar. Onze scholen verschillen ook echt van elkaar, zowel in grootte als in hoe we meer kindgericht onderwijs willen vormgeven. Ouders spraken zich ook uit: ,,een kleinere school als de Jozefschool past dan beter bij mijn kind” of ,,jullie concept spreekt mij meer aan.” Opvallend was ook dat ouders met buren in groepjes langs de scholen kwamen en gezamenlijk langs meerdere scholen zijn gegaan om te kijken. Wanneer ik aan het einde vroeg: ,,Wat heeft deze dag jullie opgeleverd?” dan kwam het volgende voorbij: ,,Elke school heeft echt een eigen sfeer en gevoel. Elke school voelt anders aan. Alle verhalen die worden verteld over het onderwijs worden door de ouders als positief ervaren. De scholen willen allemaal meer kindgericht werken, maar pakken het toch anders aan. De keuze voor ons als ouders wordt nu eigenlijk nog lastiger.” Waarna ik reageerde: ,,óf een tweede keus voelt nu net zo fijn aan als een eerste keus, dus kan het niet fout gaan”.

”De Aventurijn schooldirecteur Linda Tol blikt terug op een rustige middag: ,,Ook sbo De Aventurijn had dit jaar open dag, wat best opmerkelijk is, omdat ouders niet kunnen 'kiezen' voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs. Hier is namelijk een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband voor nodig. Omdat de school weet dat er toch ouders zijn die met vragen zitten over plaatsing op een SBO, wilden zij dit jaar ook hun school openstellen. Er kwamen niet veel ouders, maar degenen die geweest zijn waren positief verrast. De werkwijze, de rust en de extra ondersteuning gaf ouders een goede indruk en stelde hen gerust dat De Aventurijn wel eens een goede optie zou kunnen zijn voor hun kind, mocht dit nodig zijn.”