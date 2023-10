Oprichters Tishiergeenhotel.nl geven lezing op DBC

Over leven en overleven met pubers

Meer dan honderd ouders van (beginnende) pubers kwamen vorige week af op het Don Bosco College, voor ’t Is hier geen hotel’. Een lezing vanuit het onlineplatform, over leven en overleven met pubers, gedaan door de oprichters Saskia Smith en Martine de Vente, beiden moeders van pubers. Allerlei opvoedvraagstukken passeerden de revue. ,,Het leven met een puber is nooit saai.”

Foto: freepik.com

,,Dat er zoveel ouders op afkomen, geeft aan dat het hier leeft”, zei Dick Kwakman, docent aan het DBC en zelf ook vader van pubers. ,,Vandaar dat we gekozen hebben om deze ludieke en interactieve lezing hier heen te halen, in samenwerking met het LEF-programma. We hebben immers een rol te spelen in het opgroeien van onze kinderen. We hebben overtuiging, passie en betrokkenheid nodig, om samen naar een gezonde toekomst te gaan.”

‘‘Het brein is in het 25e levensjaar volgroeid, dus planning & control laten tot die tijd te wensen over’’

De bingokaart die ondertussen op het grote scherm werd getoond – met allerlei uitspraken en situaties met puberende kinderen – gaf bij velen meteen een feest der herkenning. Werkelijk alles kwam voorbij. Van het eindeloos getuur op een scherm, de inventieve wijze waarop jongeren hun mobiel toch mee naar boven smokkelen, ook al is de regel dat die beneden blijft. De stemmingswisselingen, de ‘ja, ik doe het zo’-antwoorden. Als ouder van een puber voel je je op een gegeven moment taxichauffeur, pinautomaat, kok, kortom een facilitair medewerker. Als de dames vertellen dat bij pubers de prefrontale cortex (het verstand) pas later ontwikkelt en vragen aan het publiek wie denkt te weten wanneer het brein biologisch gezien is volgroeid, denken sommige ouders aan 18 jaar, of 20 jaar. Maar het antwoord is rond het 25e levensjaar. ,,Dus planning & control laten tot die tijd te wensen over. Moeilijk uit bed kunnen komen, sleutels vergeten, te laat komen, het hoort er soms bij.”

Eén van de vrouwen toont een foto van haar dochter, onderste boven hangend in de bank. ,,Laat een puber zich vervelen, bemoei je er zo weinig mogelijk mee, dan wordt het op een gegeven moment rustig. En het is goed voor de sfeer thuis”, zegt ze met een knipoog. ,,Probeer ook de interesse te stimuleren. Mijn zoon wilde gitaarlessen en deed dat online. Inmiddels speelt hij heel goed en heeft de droom om op Lowlands te komen. Complimenten geven en belonen werkt. Dan voelen ze zich gewaardeerd en wordt het zelfbeeld versterkt.”

Een puber komt in een identiteitsontwikkeling terecht. Worstelt met dat zelfbeeld en de eigenwaarde. Er komt ongekend veel op hen af. ,,Ze gaan op zoek naar wie ze zijn. Aan ons de taak de tijd te nemen om daarbij in deze fase te begeleiden.” Hoewel je puber jou als pa of ma opeens ‘bro’ of ‘gast’ gaat noemen en jou ook héél vervelend vindt, vinden ze het stiekem toch heel fijn als je op de achtergrond aanwezig bent. ,,En als je in gesprek wilt, is ernaast gaan zitten meestal een betere optie dan er tegenover. Vraag ook eens aan je kind hoe hij of zij het vindt gaan. Wat ze leuk en minder leuk vinden. Stel open vragen. Je hoort wel eens die zucht, als je begint, of ziet dat het kind de ogen bewust laat rollen. Je denkt soms dat je tegen een muur praat, maar bepaalde dingen beklijven echt wel.”

‘‘Je denkt soms dat je tegen een muur praat, maar bepaalde dingen beklijven echt wel’’

Uiteraard ging het ook over de verleidingen, zoals alcohol op jeugdige leeftijd, blowen, drugs. ,,Ze gaan experimenteren. En je bent er niet altijd bij. Mijn kind begon te blowen. Dan kom je als ouders voor dilemma’s te staan. Je kunt gaan verbieden, je kunt ook het gesprek aangaan. En daar kunnen soms hele mooie gesprekken uit voortkomen. Houd oprechte interesse, niet preken.” Eén van de vrouwen stuurt haar dochter soms een appje, terwijl die in hetzelfde huis rondhangt. ,,Als ik zie dat ze niet lekker in haar vel zit. Op die manier komt er dan soms juist eerst contact en dan een gesprek op gang.”

Moeder en dochter zijn even later samen te zien in een dansje dat op TikTok is geplaatst. Vervolgens wordt het publiek gevraagd wie er op TikTok zit. Een aantal moeders zit op Instagram. Een enkeling kijkt met regelmaat mee met het verkeer op de mobiel van kindlief. Bij de stelling ‘ik smeer de boterham van mijn puber nog’ blijkt dat er nog wat moeders zijn die dat doen. Bij de vraag of ‘alcohol onder 18 moet kunnen’ gaan er veel handen omhoog. Eén moeder die haar hand omlaag houdt, vertelt dat haar zoon zestien werd en kratten bier wenste op zijn feestje. Want dat zou bij anderen ook mogen. ,,Ik heb daarop met andere ouders gesproken, besloot 0.0 in huis te halen en uiteindelijk is er geen enkel biertje gedronken maar was het wel leuk.”

,,Maar blijf ook in gesprek als een kind wel heeft gedronken”, vertelt één van de vrouwen. ,,En vertel over dat alcohol op jonge leeftijd schadelijk is voor de hersenen en dat alcohol het risico op kanker verhoogt.” Wethouder Vincent Tuijp beëindigde de avond, ,,waarvan we er meer willen gaan houden, ook op de Triade. Ook wat betreft onderwerpen als sexting en ondermijning komt er voorlichting op de basisscholen. Vanuit LEF komen er ook activiteiten in het kader van Family Fun Nights, dus bijvoorbeeld samen met je kind paddellen.”

Door: Eddy Veerman