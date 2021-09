Overeenkomst derde ontsluitingsweg eindelijk ondertekend

Vorige week vond op het stadskantoor in Volendam een langverwachte manifestatie plaats. Na jaren van voorbereidend werk konden woensdag dan eindelijk de handtekeningen onder de overeenkomst omtrent het aanleggen van de derde ontsluitingsweg worden gezet.

Het derde ontsluitingsweg-project bestaat uit de aansluiting op de provinciale weg en twee rotondes. De verwachting is dat de fysieke werkzaamheden in mei 2022 zullen starten en dat de weg rond de zomer van 2024 in gebruik kan worden genomen.

Wethouder Wim Runderkamp is blij met deze volgende stap: ,,De Europese aanbestedingsprocedure werd gewonnen door KWS Infra. Met hen hebben we niet alleen een heel efficiënte partner binnengehaald, maar tevens één die excelleert in duurzaamheid.”