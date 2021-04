Acdapha Apotheken

OVERGANG NAAR NIEUW COMPUTERSYSTEEM

In mei 2021 zullen de Acdapha Apotheken Edam, Volendam en Waterland-Oost overstappen op een ander computersysteem. De apotheken maken straks gebruik van hetzelfde computersysteem als de huisartsen. Hierdoor wordt de samenwerking tussen huisarts en apotheek verbeterd in het belang van onze patiënten.

Graag maken wij u erop attent dat deze overstap ook gevolgen heeft voor onze dienstverlening aan de balie en het aanvragen van uw herhaalmedicatie:

• In de opstartfase kan het voorkomen dat u enige ongemak ondervindt. Het personeel moet in het begin nog wennen aan het nieuwe computersysteem. We vragen hiervoor uw begrip.

• Herhalen via telefoonnummer (Linscriptum) en de app Recappt is niet meer mogelijk voor medicatie die voor 10 mei 2021 is uitgeven, zie datum etiket op het doosje. U kunt tijdelijk uw herhaalmedicatie herhalen door uw doosjes in de herhaalbrievenbus te deponeren.

• Herhalen via Recappt en telefoonnummer kan met geneesmiddelen uitgegeven na 10 mei 2021 wel gebruikt worden.

• Herhalen via inloggen via de website komt te vervallen: hiervoor in de plaats komen nieuwe, uitgebreidere herhaalmogelijkheden via MijnGezondheid.Net en de MedGemak app.

Om gebruik te maken van de MedGemak app, moet u zich eerst aanmelden via MijnGezondheid.Net. U ontvangt hiervoor via de mail ook een uitnodiging van uw apotheek. Zie home.mijngezondheid.net voor meer informatie.

We vragen u om uw begrip voor deze veranderingen en we zijn ervan overtuigd dat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn!

Met vriendelijke groeten,

Edamse Apotheek, Apotheek Volendam en Apotheek Waterland-Oost

www.acdaphagroep.nl