Overweldigende opkomst bij open dag FC Volendam De open dag van FC Volendam trok ondanks de vakantieperiode heel veel toeschouwers. Vanwege de slechte weersvoorspelling vond de open dag gedeeltelijk plaats in de Steven van Dorpel-hal, waar het voornamelijk dringen was bij de tafels waar de spelers zich hadden opgesteld. Spits Henk Veerman bleek zeer geliefd, veel fans zullen het jammer vinden dat die avond bekend werd dat hij zijn carrière voortzet bij ADO Den Haag. Foto: Klaas Smit Rijen van wel drie dik schuifelden langs de bekende voetballers om een handtekening te scoren. Uiteraard waren de spelers ook bereid tot het maken van selfies. Ook trainer Matthias Kohler was aangenaam verrast door de grote belangstelling en ook hij nam de tijd om met voornamelijk jeugdige fans op de foto te gaan. Buiten op het trainingsveld waren er springkussens, stond er een gatenwand van ESPN en een voetbaldartbord van Albert Heijn.

Tevens ontbraken de supermarktkarretjes van AH niet, en ook nu weer bleek het ontzettend moeilijk om daar een bal in te krijgen.

Om half drie werd er nog een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen PAS Lamia uit Griekenland, en deze werd door FC Volendam gewonnen met 2-0. Al met al was het dus een prachtige open dag voor FC Volendam. Bekijk de foto's op pagina 24. |Doorsturen

