OZB omhoog om begroting gemeente Waterland sluitend te krijgen

Op 5 november 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd aan de gemeenteraad. Ondanks de zware omstandigheden is het gelukt om de financiën van Waterland op orde te krijgen, maar voor inwoners van de gemeente heeft dit fikse gevolgen. Zo wordt de OZB met 17,1 procent verhoogd.

Veel gemeenten verhogen OZB

Niet alleen gemeente Waterland voelt zich genoodzaakt om de onroerendezaakbelasting te verhogen. Dit speelt in meer Nederlandse gemeenten. De stijging wordt deels veroorzaakt door de coronacrisis, maar komt voornamelijk voort uit bestaande problemen. Het kennisinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen (COELO) doet onderzoek naar lokale en regionale lasten en geeft aan dat een fikse stijging vrijwel zeker is. Jaarlijks betalen gebouwenbezitters een wisselend tarief dat is gebaseerd op de WOZ-waarde van alle gebouwen in de gemeente. De OZB vormt hierdoor een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten. Doorgaans blijft de jaarlijkse stijging beperkt tot rond de 2 procent. De gemeente Waterland kiest voor een stijging van meer dan 17 procent. De extra inkomsten gaan worden ingezet voor het toegankelijk houden van de zorg, ook voor inwoners voor wie zorgverzekeraars vergelijken niet toereikend is omdat de premies te hoog blijven. De gemeente voelt zich financieel onvoldoende gesteund door het Rijk en wilt de begroting op deze manier zelf sluitend maken.

Financiële problemen bij gemeenten

De lastenverzwaring komt voor een deel door de coronacrisis. Zo zijn veel gemeenten inkomsten misgelopen uit onder andere de toeristenbelasting. De Amsterdamse gemeenteraadscoalitie heeft zelfs voorgesteld om de OZB met 20 procent te verhogen. De voornaamste reden voor het verhogen van de OZB zijn echter de tekorten in het sociaal domein. Al jaren kampen vele gemeenten met tekorten voor bijvoorbeeld ouderenzorg en jeugdzorg. Dit komt doordat de overheid veel taken heeft overgeheveld naar de gemeente onder de term decentralisatie. Vorig jaar zagen veel gemeenten om deze reden al een stijging van de OZB met 5 procent. Lokale ondernemers hebben het ook zwaar door de coronacrisis. Gelukkig zijn er verschillende lokale initiatieven om onder andere de horeca te ondersteunen.

Weinig vet op de botten

Vorig jaar kozen gemeenten er nog vaker voor om te bezuinigen of om in te teren op het vermogen. Deze mogelijkheden worden echter steeds kleiner omdat gemeenten maar weinig vet op de botten hebben. Gemeente Waterland heeft een reserve weten te vormen van €1,75 mln. in 2020 en kan dit ook aanwenden om de lagere inkomsten en hogere kosten op te vangen. Om een gemeente te kunnen blijven die zich inspant voor goede voorzieningen, een fijne leefomgeving en een groen landschap vraagt ze een bijdrage van de inwoners in de vorm van het verhogen van de OZB. De Vereniging Eigen Huis stelt voor om een ingezetenenheffing in te stellen per gemeente die voor alle inwoners geldt.