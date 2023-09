Unieke albumpresentatie in PX Volendam

P.J.M. Bond’s ‘In Our Time’: Een muzikale ontmoeting met Hemingway

‘In Our Time’, zo luidt de titel van het aanstaande debuutalbum van P.J.M. Bond. Het belooft een bijzonder werk te worden, niet in de laatste plaats vanwege de onconventionele werkwijze van de Volendammer. Het album is namelijk gebaseerd op het gelijknamige literaire werk van gevierd schrijver Ernest Hemingway. ,,Wat ik gepoogd heb te bereiken is om van ieder liedje een soort eigen universum te maken”, verklaart Paul Bond. ,,Na het beluisteren van mijn album zal de luisteraar het gevoel hebben dat hij het boek van Hemingway heeft gelezen.” Op vrijdag 6 oktober zal P.J.M. Bond met ondersteuning van een voltallige band, inclusief strijkers zijn album live presenteren in PX Volendam.

Paul Bond in de studio tijdens de opnames van 'In Our Time'. Foto: Han Ernest

Door: Kevin Mooijer

P.J.M. Bond staat aan de vooravond van de release van zijn debuutalbum, maar hij heeft zijn sporen in de landelijke muziekscene al ruimschoots verdiend. Zijn muzikale reis begon in zijn thuisdorp als lid van de band Dandelion en leidde de pianist vervolgens naar bijdragen aan bands als VanWyck, Judy Blank en AlascA.

"Het heeft een rauwe en pure klank die mooi aansluit bij het meesterwerk van Hemingway"

Twee jaar terug bracht Bond zijn eerste EP uit, getiteld ‘Sunset Blues’. Hij kon direct op internationale aandacht rekenen. Niet minder indrukwekkend is dat zowel deze EP als zijn aanstaande album ‘In Our Time’ werden gemasterd door Ed Brooks, bekend om zijn werk met bands als R.E.M. en Pearl Jam. Binnen slechts enkele jaren maakte Bond grote stappen in zijn muzikale carrière, en ruilde hij de oude zolderpiano van PX in voor de meest begeerde vleugel in Nederland: die van het Concertgebouw.

Hemingway

In 2018 behaalde Bond zijn masterdiploma Engelse Literatuur aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie over Hemingway. Terugkijkend op die tijd verteld Bond: ,,In 2015 begon ik Hemingway’s werken te lezen. Tot op de dag van vandaag lees ik elk jaar ‘The Old Man and the Sea’, maar een ander literair werk dat me fascineerde, was ‘In Our Time’. Het bevatte zeventien korte verhalen over uiteenlopende onderwerpen. Later besefte ik dat deze verhalen perfect zouden zijn om van muziek te voorzien.”

"Als muzikant wil je iets maken dat recht doet aan het bijna eeuwoude werk"

Om het album te schrijven, trok Bond zich een week lang terug in een boshut nabij de Sallandse Heuvelrug in Lochem. Hij legt uit: ,,Het boek ging veel over de natuur, daarom koos ik ervoor om in de bossen te verblijven terwijl ik de muziek componeerde. Ik gebruikte akoestische instrumenten en hield de productie bewust niet te gepolijst. Het heeft een rauwe en pure klank die mooi aansluit bij het meesterwerk van Hemingway.”

Soundtrack

Terugblikkend op het schrijfproces vergelijkt Bond het met het componeren van een filmsoundtrack: ,,Je creëert eigenlijk een soort muzikale begeleiding voor bestaande verhalen. De basis was er natuurlijk al, dus ik hoefde me geen zorgen te maken over de tracklisting. Ik heb dezelfde titels en volgorde aangehouden als in het literaire werk.” Bond is trots op het eindresultaat. ,,Als muzikant wil je iets maken dat recht doet aan het bijna eeuwoude werk van Hemingway. Ik denk dat dat gelukt is. Mensen die vertrouwd zijn met Hemingway zullen zeker een herkenbaar gevoel in de muziek vinden, maar anderzijds moet de gemiddelde muziekliefhebber ook kunnen genieten van het album. Die balans heb ik weten te vinden.”

Albumpresentatie

De langverwachte albumpresentatie van ‘In Our Time’ zal op vrijdagavond 6 oktober in PX Volendam plaatsvinden. Het belooft een unieke avond te worden met een uitgebreide bezetting, waaronder strijkers en muzikanten van acts als Danny Vera en Douwe Bob. Voor P.J.M. Bond markeert deze show het begin van zijn aankomende tour door Nederland en België. De Volendammer kijkt reikhalzend uit naar zijn avond: ,,Dankzij de aanwezigheid van strijkers ben ik eenmalig in de gelegenheid om het album precies zo presenteren zoals ik het voor ogen had. De rest van de tour speel met een kleinere bezetting of solo.” ‘In Our Time’ zal tijdens de albumpresentatie integraal worden gespeeld, in de oorspronkelijke volgorde. Bovendien zal Bond tijdens de show op passende momenten inzichten delen over de totstandkoming van het album en zijn grote inspiratiebron, Ernest Hemingway.

Met ‘In Our Time’ brengt Bond literatuur en muziek op een unieke manier samen. Op 6 oktober presenteert Paul Bond de nieuwste parel in de rijke schatkist van de Volendamse muziekscene. Mis deze bijzondere avond niet en laat je meevoeren naar de magische wereld van Ernest Hemingway en P.J.M. Bond.

Tickets voor de albumpresentatie van ‘In Our Time’ zijn verkrijgbaar op de website van PX en aan het loket. De zaal aan de hand van een nachtclubsfeer worden ingedeeld. Tickets kosten € 10,-.