‘Palingshirt’ FC Volendam bereikt internationale pers

Er is nog geen wedstrijd in gespeeld, maar het ‘Palingshirt’ van FC Volendam is nu al iconisch.

Na lancering van het blauwe shirt - waar zwemmende aaltjes op staan afgebeeld – pakte de landelijke sportpers het onderwerp al gauw op. Inmiddels hebben ook de internationale sportmedia lucht gekregen van het opvallende tenue. Zelfs het mateloos populaire ‘Match of the Day’ van het Britse BBC besteedde op social media aandacht aan het ‘Palingshirt’. ‘A unique kit rev-eel to say the least’ (vrij vertaald: ‘Een unieke tenue-onthulling, om het zacht uit te drukken’, inclusief woordgrap verwijzend naar aal).

Het bericht wordt afgesloten met een emoticon die tranen over zijn wangen heeft lopen van het lachen. ‘Love it or hate it’ geldt bij uitstek voor dit voetbalshirt. In het thuisdorp kan het uittenue veelal op waardering rekenen. Op de NIVO-website www.nieuw-volendam.nl staat momenteel een poll live over het shirt. Op het moment van schrijven bestempelen 62,5% van de deelnemers het tenue als mooi. Om nog maar te zwijgen over de verkoopprestaties: binnen één dag na lancering was het nieuwe uitshirt overal uitverkocht.