Pastoor Stomph over ontslag Goos: ‘Komt niet als een verrassing’

Het bericht van afgelopen week leek onvermijdelijk: kapelaan Anton Goos werd door het Bisdom ontslag verleend als priester van de Volendamse parochie. Binnenskamers was al langer duidelijk dat een werkzame toekomst in deze gemeente er niet meer inzat na alle verdachtmakingen. Of hij op een andere plek nog een functie zal krijgen binnen de kerk, is aan het bisdom. Pater Karol Mikloško zal een paar dagen per week in Volendam blijven werken om Goos’ taken over te nemen.

Door: Laurens Tol

Pastoor Paul Stomph is nog altijd aangeslagen door wat afgelopen mei naar buitenkwam. Zijn collega, die hij als mens niet heeft laten vallen, kwam in opspraak omdat er een aangifte tegen hem werd gedaan omtrent het sturen van een bericht met seksueel getinte inhoud aan een minderjarige. ,,We kunnen echt niet bevatten dat hij iets heeft gedaan waarvan hij zelf ook zegt: ik had het nooit moeten doen. Het is moeilijk te begrijpen wat er in hem om is gegaan. Was het een manier om begrip te hebben voor jonge mensen? Geen idee. We snappen dat mensen daar wantrouwend over zijn”, maakt Stomph duidelijk.

De Volendamse parochieleider wil niet met nostalgie terugkijken, maar ziet ook het goede werk dat kapelaan Goos de afgelopen jaren verrichtte. Volgens hem waren mensen soms zelfs geroerd over hoe hij uitvaarten leidde. ,,Anderen missen hem, omdat ze met hem op een bepaalde manier contact hadden waardoor de kerk niet alleen iets was van ‘ver weg’. Hij was toegankelijk.”

Stomph maakt zich zorgen over hoe het verder zal gaan met Goos. Toen de nare berichten over hem naar buiten kwamen, vluchtte de geestelijke met zijn motor naar een locatie heel ver weg. De pastoor staat nog in contact met hem. ,,Bijna elke week bel ik hem wel even, omdat we hem als mens niet willen laten vallen. Hij is nog kwetsbaar en erg geschrokken. Zelf denkt hij dat dit ermee te maken heeft dat hij zichzelf nooit rust gunde, wat hij voor ons verborgen hield. Hij onderhield zijn gebedsleven niet goed genoeg. Als je serieus priester bent, dan moet je daar wel tijd voor nemen. Hoe het verder moet met zijn werk als priester, dat is echt aan het bisdom. Daar zijn we wel benieuwd naar, maar we bemoeien ons er niet mee.”

Volgens Stomph is het voor alle betrokkenen goed als er duidelijkheid komt uit het onderzoek van de politie over deze zaak. ,,Die heeft zoveel zaken te behandelen, waardoor het langer duurt dan voor iedereen wenselijk is. Iedereen kijkt uit naar een uitkomst hiervan, ook kapelaan Goos zelf. De verwachting is dat die er eind oktober is, maar het is nog maar de vraag of dit zal lukken. Hij begreep zelf al wel dat er geen toekomst meer voor hem zou zijn in Volendam, dus dit ontslag komt niet als een verrassing. Wat zijn toekomst wel wordt, daarvoor wil het bisdom de afronding van het politieonderzoek afwachten. Vooral voor hem hoop ik op een spoedige uitkomst van dit onderzoek. We begrijpen dat mensen hier verontwaardigd over zijn, maar hopen dat er geen tweedracht ontstaat tussen diegenen en anderen die hem blijven steunen.”