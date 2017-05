Patricia Sombroek bespeelt trompet met concerten van de Toppers





Vrijdag 26 en zaterdag 27 mei zijn datums waar Patricia Sombroek reikhalzend naar uitziet. De trompettist heeft de eervolle uitnodiging gehad om mee te spelen met het orkest dat de Toppers tijdens de concerten in het Johan Cruijff-stadion zal begeleiden. Zij moet hierdoor het optreden met haar eigen B-Six-Band op Hemelvaartsdag in het Boelenspark tijdens het Derde Klaphekfestival helaas afzeggen. “Maar dit mag je niet laten lopen. Het is een grote uitdaging en een mooie belevenis om dit mee te mogen maken”, vertelt Patricia. Al diverse malen heeft zij in blaassessies van verschillende bands opgetreden in Volendam, met o.a. de Top-2000 in de Jozef, Almost Famous, Vast Countenance in Paradiso en met de B-Six Band, maar dit is echt andere koek. Twee keer voor 50.000 mensen mogen optreden is iets wat je niet vaak meemaakt in je leven. Patricia ziet er dan ook reikhalzend naar uit.

Opleiding tot huisarts

Patricia Sombroek begon op 8-jarige leeftijd in het fanfarecorps met het bespelen van de bugel. Toen er een tekort aan trompettisten was begon ze 8 jaar geleden de trompet te bespelen. Nog steeds zit Patricia in het corps en enkele weken geleden kreeg ze een speldje dat ze 12,5 jaar deel uitmaakt van ‘Wilhelmina’. Hoewel ze het heel druk heeft met haar studie, hoopt Patricia nog vele jaren in het corps en de B-Six-Band haar partij mee te kunnen blazen. Vorig jaar is Patricia afgestudeerd als basisarts en volgt nu een opleiding tot huisarts. Ze draait momenteel stage in een huisartsenpraktijk en volgt 1 dag per week de opleiding in de VU. In het tweede jaar zal ze als arts meedraaien in het ziekenhuis en daarna volgt er nog een jaar praktijk. Dan mag Patricia zich net als haar moeder Agatha Sombroek-Schilder, huisarts noemen. “Ik zou ’t het leukste vinden om samen met mijn moeder in de huisartsenpraktijk te gaan werken. Maar het duurt nog een tijd voordat de opleiding tot huisarts is afgerond. Het zou prachtig zijn als ik in de drukke praktijk van m’n moeder kan gaan assisteren”.

Via studiegenoot gevraagd

Het bespelen van de trompet is dè hobby van Patricia. Gelukkig kan zij dit nog combineren met haar studie. Ook in de toekomst hoopt zij haar muziekhobby te kunnen blijven uitoefenen. Maar eerst volgen op 26 en 27 mei de concerten met de Toppers, waar ook Jan Smit aan meewerkt.

Via een oud-studiegenoot, die geregeld met een vioolgroep meespeelt tijdens optredens van artiesten en bands, werd Patricia voor de Toppersconcerten gevraagd. “Door René Froger was aan haar gevraagd of ze geen vrouwelijke trompettisten kende voor de concerten. Zo werd mijn naam voorgedragen en werd ik opgebeld met: ‘Heb je wat te doen eind mei? Je kunt samen met de Toppers optreden in de ArenA’. Eigenlijk moest ik op Hemelvaartsdag samen met de B-Six-Band optreden in het park. Maar dit is natuurlijk is geweldigs om mee te maken. Ik moest wat video’s en foto’s opsturen en ben goed bevonden. Samen met nog een trompettist, die op het conservatorium zit, mag ik meespelen. Het definitieve akkoord van René Froger kwam via de mail. Wat het repertoire wordt tijdens de twee concerten is nog niet bekend. Een groot deel van de arrangementen krijgen we nog. Op de woensdag en donderdag vóór de concerten zijn er repetities, en dan op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei de concerten, voor twee keer een uitverkocht Johan Cruijf-stadion met 50.000 mensen. Het wordt een mooie belevenis en ik heb er erg veel zin in. De Toppers brengen een bepaald type muziek, zodat het een apart feest wordt met een megashow. Het is ontzettend leuk om daarvan deel uit te mogen maken. Ik kijk er naar uit”.