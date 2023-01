Volendammer getipt voor landelijke doorbraak

Patrick Schokker maakt indruk bij DNA Singers

Vorige week was Patrick Schokker te zien in het nieuwe RTL 4 programma DNA Singers. In het wekelijkse programma treden steeds drie onbekende zangers en zangeressen op. Allen hebben zij één overeenkomst: ze zijn familie van een bekende Nederlandse artiest. Patrick blies -als neef van Monique Smit- het panel en de kijkers omver met zijn optredens en wordt inmiddels getipt voor een landelijke doorbraak. Speciaal voor Nivo blikt hij terug op zijn avontuur.

Door: Ron Steur

Patrick is in het dagelijks leven bekend als marketeer van schurq. Maanden geleden begon zijn DNA Singers verhaal. ,,Ik was Monique tijdens kermis tegengekomen. Ze legde uit dat DNA Singers van dezelfde makers is als The Masked Singer. Ze had mijn naam al genoemd, maar ze had mij zelf nog helemaal niet gevraagd. Ik moest er wel even over nadenken, maar een belangrijke reden om het te doen, was dat ik mijn eigen nummer mocht uitkiezen. Bovendien is het geen wedstrijd. Ik wilde m’n eigen ding doen. Ik koos daarom voor een nummer dat veel mensen kennen: Feeling Good van Muse.

"Na mijn optreden vond ik het eigenlijk spannender"

Het is al vaker gecoverd, maar het origineel is van Nina Simone. En ondanks dat het geen wedstrijd was, bleef ik wel als laatste over. Daar was ik toch wel blij mee.’

Het panel moest dus tijdens de show raden van wie Patrick familie was. Aanvankelijk konden ze hem moeilijk plaatsen, maar nadat een kinderfoto werd getoond van Patrick en Monique, wist iedereen wel hoe de vork in de steel zat. ,,Ik had beetje gezonde spanning van tevoren. Maar ik ben niet bang om op een podium te staan of te zingen. Na mijn optreden vond ik het eigenlijk spannender. Als het panel je gaat proberen te plaatsen en dan allerlei dingen over je zegt, zonder dat je zelf mag reageren. Als ik m’n mond opendoe verraad ik natuurlijk direct dat ik uit Volendam kom. Uiteindelijk was het wel een erg leuke dag. Er werden die dag twee afleveringen opgenomen. We mochten boven wachten en hebben de dag doorgebracht met alle deelnemers en hun familie.’’

"Ik mocht ooit ook solo zingen tijdens de bruiloft van Patrick Kluivert"

Patrick had van tevoren niet al te veel ruchtbaarheid gegeven aan zijn deelname. Maar nadat de show afgelopen was, barstte het circus compleet los. ,,Mijn telefoon ontplofte. Ik kreeg ontelbaar veel appjes. Ook van mensen die ik al heel lang niet meer gezien of gesproken heb. Ik ben ook honderden keren toegevoegd op Instagram. Ik zag mezelf terug in de Story en RTL Boulevard vroeg zich zelfs af waarom ik nog niet was doorgebroken. Dat is natuurlijk wel erg leuk om te zien.’’

In navolging van onder andere neef Jan en nicht Monique, zette ook Patrick zijn eerste muzikale stappen bij het bekende koor van meester Beumer. ,,Mijn grootste optreden tot nu toe, was dat ik in mijn eentje de solo mocht zingen tijdens de bruiloft van Patrick Kluivert in de kerk. Wij traden op met het koor en het hele Nederlands elftal zat er! Ik heb naar aanleiding van DNA Singers al wel een paar aanbiedingen gehad voor gastoptredens. Ze weten me weer te vinden en het motiveert wel om weer wat vaker te gaan zingen. Maar om te zeggen dat ik echt nog zang ambities heb: dat niet. Ik heb mijn roeping al gevonden bij schurq. Maar op zaterdag 11 februari zou het wel fijn zijn als de PX vol zit tijdens onze Muse Tribute. Dus ik wil ook vanaf hier nog even zeggen: get your tickets now!’’