Permanente terrasvergunning voor Thomas’ Café Het Edamse Thomas’ Café heeft een terrasvergunning gekregen van de gemeente. Zwaarbevochten, want het moest er onder meer voor naar de rechter. De vergunning was tijdelijk en is nu permanent, mits de horecazaak zich aan de daarvoor gestelde regels houdt. Eigenaar Jean-Paul Pronk is er ‘blij’ mee, al is hij nog steeds niet te spreken over het voorbije proces eraan voorafgaand. Volgens hem werd dit vooral getekend door een gebrek aan communicatie vanuit de lokale overheid. Door: Laurens Tol ,,Het heeft mij wel veel te lang geduurd natuurlijk”, vertelt Pronk kort na de vergunningverlening. ,,Sinds de rechtszaak van vorig jaar april heb ik van de gemeente nul komma nul vernomen. Afgelopen najaar vroeg ik voor de zekerheid nog maar eens verlenging aan van de terrasvergunning. Toen werd hij ineens wel verleend. Dat is echt ongelooflijk.”

Zo aan het begin van de lente lijkt de timing voor de vergunningverlening goed te zijn, maar Pronk spreekt dat tegen. ,,Nu moet ik nog maar eens zien waar ik terrasspullen vandaan kan halen. De materialen die ik nodig heb zijn natuurlijk weer uitverkocht. Je hebt ook personeel nodig om het allemaal te bedienen. Het is de vraag waar je die mensen ineens vandaan haalt. Als je in december zou weten dat je je gang kunt gaan, dan kun je daar op inspelen. Nu wordt het kunst- en vliegwerk.” De Thomas’ Café-eigenaar hangt kortom nog niet de slingers op. ,,Niemand heeft het over alle gerechtskosten die ik gemaakt heb. Misschien kan ik die nog ergens verhalen. Uiteraard ben ik wel blij met mijn vergunning.” |Doorsturen

