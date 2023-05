PianoWandeling 2023: een zonnig muzikaal feest

In een zonovergoten historisch Edam genoten op Eerste Pinksterdag meer dan 1500 wandelaars van de achttiende editie van de PianoWandeling. Slenterend door Edam konden muziekliefhebbers naar twintig locaties om te genieten van optredens van een heel breed scala musici. Voor veel mensen werd het een fijn dagje uit met veel muzikale hoogtepunten.

De locaties waren verspreid door de hele stad en zo konden de bezoekers niet alleen kennismaken met de interieurs van de plaatselijke kerken, maar ook binnenlopen in historische Edamse panden waar normaliter alleen wordt gewoond.

Zoals gezegd: de muziek was zeer divers. Uiteraard speelde de piano een zeer belangrijke rol. Naast de vliegende vleugel waren er op diverse locaties waren ook optredens van muziekgroepen of bands: van jazz tot zigeunermuziek en van cello tot baritonsaxofoon. Bijzonder tijdens deze PianoWandeling was de deelname van een (zeer) jonge musici: de jongste pianiste, Camille Corboz, was tien jaar! De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat deelnemers aan de PianoWandeling nogal eens terecht komen op grote (internationale) podia, dus wie weet wat de toekomst brengt.

De dag werd afgesloten met een fantastisch slotconcert in de Grote Kerk. Ook daar was de jeugd ruimschoots vertegenwoordigd. De veertienjarige David Kooi en de broers Alexander en Christopher Hartsink uit dezelfde leeftijdscategorie verzorgden daar de opmaat naar een spetterende afsluiting door de pianiste Ketevan Sharumashvili: een klaterende staande ovatie was uiteindelijk hun deel!

Dat PianoWandeling dit jaar doorging was bijzonder, want in het najaar 2022 dreigde het evenement ter ziele te gaan en te stoppen. Een nieuw bestuur zag op initiatief van Anke Ophoff echter kans de traditie nieuw leven in te blazen en na Pinksteren 2023 is duidelijk de PianoWandeling is springlevend!