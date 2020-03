Partner content

Platenspelers, terug van weggeweest

Platenspelers, ze zijn terug van weggeweest. In de jaren 60, 70 en 80 waren de platenspelers echt helemaal te gek, tot de cd speler kwam en mp3’s, Ipods en Spotify in opkomst kwamen. Toch maakt de platenspeler een comeback. Hipsters en vintagelovers adoreren de platenspeler vooral. Het staat dan ook prachtig in een retro of vintage interieur. Maar bovenal geeft het nog altijd een uniek en authentiek geluid: die naald over de lp, het bewust kiezen van een lp en met zorgvuldigheid in de platenspeler leggen.

Er de tijd en rust voor nemen om je eigen muziek te luisteren. Dan ben je wel echt een muziekliefhebber! In dit artikel vind je tips voor het kopen van een nieuwe platenspeler. Lees je mee?

Tips bij het kopen van een nieuwe platenspeler

Ga je voor een nieuwe platenspeler? Dan kun je nog kiezen voor een retro look, net als vroeger. Of ga je liever voor een moderne variant, die gewoon strak gestyled heeft en alles heeft wat je nodig hebt. Waar moet je aan denken bij het kopen van een platenspeler? Als eerste is het belangrijk om te weten wat je wilt doen met de platenspeler. Een platenspeler is niet zoals vroeger alleen maar om een lp in te leggen. Tegenwoordig kun je genieten van beter geluid, aansluitingen voor laptops, bluetooth en ingebouwde speakers. Daarnaast zijn er platenspelers met een aansluiting voor een USB of een ingang voor een cd-speler. Als je weet waar je de platenspeler voor gaat gebruiken, weet je ook precies welke aansluitingen je nodig hebt. Daarnaast is het alvast handig om te bedenken waar je platenspeler komt te staan, zodat je rekening kunt houden met het design en de grootte van een platenspeler. Voor je de aankoop doet, bedenk dan eerst:

• Je budget

• Naar welke specificaties je op zoek bent

• Vergelijk aanbieders met elkaar om zo voordelig mogelijk voor jezelf uit te zijn

• Heb je platen of moet je die nog kopen

• Waar wil je je platenspeler kopen (Marktplaats of een gerenommeerde aanbieder?)



Een platenspeler tweedehands kopen of niet

Is het verstandig om een platenspeler tweedehands te kopen of niet? Een platenspeler bestaat uit een naald, een element die de trillingen van de naald doorzet naar de versterker, een arm die de naald op de juiste plek houdt en het draaiplateau wat er voor zorgt dat de plaat gelezen kan worden door de naald. Als één van die elementen beschadigd is, dan zorgt dat voor minder goed geluid uit de platenspeler. En als muziekliefhebber, koop je niet een platenspeler voor slecht geluid. Wees dus zeker en koop je platenspeler bij een speciaalzaak die eventuele tweedehandse mankementen oplost of die alleen nieuwe platenspelers aanbiedt.

Een platenspeler koop je dus bij een speciaalzaak. Maxiaxi is een aanbieder van alles in betaalbaar licht en geluid. Kijk op hun site voor hun aanbod in platenspelers.