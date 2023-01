Platinum huwelijk Joop en Tiny Breedveld

Op 22 januari 1953 werd het huwelijk voltrokken tussen Johannes Breedveld en Trijntje Doedse. Op 21 en 22 januari 2023 heeft het echtpaar hun 70-jarig huwelijk mogen vieren.

Kort hebben Johannes en Trijntje (door velen Tiny genoemd) gewoond in Landsmeer waar de bruidegom vandaan kwam. Daar kwam ook hun oudste zoon ter wereld. Daarna verhuisden zij naar Zuiderwoude waar hun dochter het levenslicht zag. Aangezien zij in een onbewoonbaar verklaarde woning woonden, kregen zij na een aantal jaren een woning toegewezen in Broek in Waterland, waar zij 50 jaar hebben gewoond. Toen de gezondheid parten ging spelen, kwamen zij naar Volendam en kregen daar een mooie flat op de Julianaweg toegewezen. In Volendam waren zij dicht bij hun dochter die hier ook al vele jaren woont. Toch kwam er in 2019 het moment dat Trijntje niet langer thuis kon wonen en opgenomen werd in de Gouwzee afdeling Het Havendijkje, waar zij elke dag bezoek krijgt van haar man. De liefde tussen beiden is nog zo groot dat Joop van 10 uur 's morgens tot 17.00 uur bij haar is. Deze liefde is nog geregeld van hun gezichten af te lezen. Zij zijn een mooi voorbeeld voor velen. De kinderen en kleinkinderen spreken de hoop uit hier nog lang van te mogen genieten.

Johannes en Trijntje roepen hun dank uit naar de bewoners en echtgenoten, het verzorgend personeel en activiteitenbegeleiding van Het Havendijkje (Gouwzee). Neef Martin, het Wilhelmina Fanfare, de bewoners van de Kielstraat en Julianaweg, de huishoudelijke hulp van de Thuiszorg, de kapster, fotograaf, familie en ieder die misschien vergeten is voor alle wensen, kaarten, cadeaus en bloemen. Een bijzonder dankwoord voor de vrijwilligers onder leiding van Jaap Leeflang die zoveel werk verzet hebben om het feest tot een dankbaar geschenk te maken. Joop en Tiny hebben intens genoten.