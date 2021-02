De gemeente en Bibliotheek gaan op zoek naar de Dichter des Waterlands

Podium voor poëet

,,Het wordt tijd dat lokale dichters uit de kast komen”, lacht Cultuurcoördinator Frank Bond. ,,Vaak hoor je verhalen van mensen dat ze dozen met poëzie op de zolder vinden van een onlangs overleden familielid. Tot het moment waarop de dozen vol dichtwerk voor de dag kwamen, wist niemand dat deze vader, moeder, opa of oma graag in de pen klom. Dichters verstoppen zich vaak, maar het werk verdient een podium.” Met in het achterhoofd de ultieme droom om een vaste dichterskring in de gemeente te realiseren, gaat Frank samen met Bibliotheek Waterland-programmeur Femke Frantzen – in opdracht van de gemeente Edam-Volendam – op zoek naar de nieuwe William Shakespeare.

Door Kevin Mooijer

,,Alle culturele activiteiten zijn het afgelopen jaar natuurlijk stil komen te staan”, begint Frank. ,,Daarom heeft de gemeente het verzoek bij ons neergelegd om kunst en cultuur in deze moeilijke tijden toch zichtbaar te maken.” Als antwoord richtte de Volendammer het concept Kunstenaars des Waterlands op. ,,Kunstenaars des Waterlands is het overkoepelende thema waaronder de Dichter, Fotograaf, Beeldend Kunstenaar en Componist des Waterlands zullen vallen. We trappen af met de Dichter des Waterlands en hiervoor hebben we de hulp van Femke Frantzen van Bibliotheek Waterland ingeschakeld.”

Femke: ,,Het bereiken van dichters kan een moeilijk opgave zijn, maar we hebben inmiddels ontdekt dat er opvallend veel poëten in onze gemeente actief zijn. Met name in Zeevang troffen we een hoop dichters. Daar, in de poëtische regio van de gemeente, wonen schijnbaar de vrije geesten”, lacht ze. ,,Maar uiteraard zijn er ook genoeg dichters in Edam-Volendam te vinden. Via de Dichter des Waterlands hopen wij ze te enthousiasmeren en ze uiteindelijk naar voren te laten treden. Een mooie aanvulling op het Kunstenaars des Waterlands programma zou kunnen bestaan uit het samenbrengen van dichters, fotografen, componisten en beeldend kunstenaars. Denk aan een fotograaf die een foto bijpassend bij een gedicht maakt of een schilder die een schilderij maakt waarvoor hij geïnspireerd werd door een muziekstuk van een lokale componist.”

Frank: ,,Het voordeel van de Dichter des Waterlands is dat de deelnemers gewoon veilig vanuit huis mee kunnen doen. Woordkunstenaars uit Edam-Volendam/Zeevang hebben tot 22 februari aanstaande de tijd om vier gedichten en een beknopte motivatie in te zenden via de website www.dichterdeswaterlands.nl. Voor de jongere doelgroep geldt dat de inzending van één gedicht of rap met daarbij een korte motivatie al genoeg is voor deelname. We hebben de deelnemers in twee categorieën opgedeeld: de eerste doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot en met 18 jaar en de tweede groep betreft 19 jaar en ouder. De enige echte Dichter des Waterlands zal uit de inzendingen van volwassenen gekozen worden. De winnaar van de jongerencategorie zal de titel jongerenDichter toegedicht krijgen.”

In de eerste week van maart zal de winnaar worden gekozen. ,,We zijn hartstikke benieuwd naar de dichtkunsten van onze dorps- en stadsgenoten. Degene die uiteindelijk als winnaar uit de bus komt mag de titel Dichter des Waterlands een jaar dragen. Hij of zij zal in het komende jaar ten minste tien gedichten schrijven welke via verschillende media gepubliceerd worden. Daarbij zal de Dichter des Waterlands in samenwerking met Bibliotheek Waterland gedurende het jaar vier avonden organiseren voor andere taalenthousiastelingen, en als kers op de taart zal het dichtwerk dat de winnaar als titelhouder schrijft gebundeld worden.”

,,We willen dichters uit de regio op het hart drukken dat deelname geen zware, moeilijke dichtwerken vereist, maar dat we juist heel laagdrempelig te werk gaan. Poëzie zit in het genieten van taal en het spelen met woorden. Mensen worden zich bewust van taal en dat kan een hoop plezier opleveren. Daarom kan poëzie en taal voor iedereen zijn. Het moet niet onbereikbaar voelen voor mensen.”

Als kanttekening voegt Femke toe: ,,Vanzelfsprekend zijn inzendingen die juist wel lange, complexe dichtwerken bevatten ook van harte welkom.” Frank: ,,We hopen mensen te enthousiasmeren om zich bezig te houden met taal. De vier avonden die namens de Dichter des Waterlands in de Bibliotheek georganiseerd gaan worden zullen voor de deelnemers die de titel niet gewonnen hebben aantrekkelijk zijn. Wie weet wordt één van hen de volgende Dichter des Waterlands. We hebben de hoop die mensen straks bij elkaar te betrekken om uiteindelijk een vaste dichterskring in de gemeente te realiseren. We weten dat er veel dichters en poëten verschuild zitten in onze gemeente. Wij roepen deze groep op om naar buiten te treden. Laat je horen en stuur je vier mooiste dichtwerken in op onze website. Wie weet word jij de Dichter des Waterlands.”

Word jij de Dichter des Waterlands? Als Dichter des Waterlands inspireer je. Je zet lezers aan het denken met jouw gedichten. Je speelt met taal en beelden. Je vangt de omgeving, tijd en plaats in rijm en woord. Meld je aan via www.dichterdeswaterlands.nl