Podobrace ‘Onderneming van het Jaar – Beste Nieuwkomer’ in India

De mensen achter Podobrace kunnen terugblikken op een onvergetelijke week. Terwijl in het Kras Stadion een nieuwe sponsordeal als shirtsponsor van FC Volendam werd aangekondigd, ontving het aan de andere kant van de wereld een prestigieuze onderscheiding: Podobrace werd in India uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar – Beste Nieuwkomer. Directeur Bill Duin straalt van enthousiasme en trots: ,,Als klein jongetje droomde ik er al van om ondernemer te worden, maar dit overtreft al mijn verwachtingen.”

Vorige week bereikte het nieuws Volendam dat Podobrace was genomineerd voor een van de grootste ondernemersprijzen van India. ,,Podobrace India werd door de minister voorgedragen als ‘Onderneming van het Jaar’ in de categorie ‘Beste nieuwkomer’”, zegt Duin. ,,Vol ongeloof namen we dat hier in het thuisdorp ter kennisgeving aan. Na veertien jaar bloed, zweet en heel veel tranen een nominatie van dat kaliber ontvangen, dat is onbeschrijflijk.”

Het stond in de sterren geschreven dat Bill Duin als ondernemer hoge ogen zou gaan gooien, maar dat hij dat in een land als India zou bewerkstelligen had niemand zien aankomen. ,,Als achtjarig jongetje tekende ik al op al mijn spulletjes het logo van ‘Billy Industries’. En nu winnen we deze prestigieuze prijs in dat collosale land. Ik ben er sprakeloos van…”

Zondag kwam het verlossende oordeel: Podobrace werd officieel gekroond tot ‘Onderneming van het Jaar – Beste Nieuwkomer’ van India. ,,Ik ben zo ongelooflijk trots op ons team in India”, vervolgt Duin. ,,Samen hebben we zó hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Met een grote fabriek en kantoren in Pakistan en India, ben ik hier dag en nacht mee bezig geweest. De afgelopen twee en een half jaar zijn ongekend zwaar geweest, maar de onuitputtelijke inzet, vriendschap, liefde en steun van de mensen daar is van onschatbare waarde geweest. Deze prijs is dan ook voor hen én voor alle andere geweldige collega’s van de Podobrace-familie.” De ondernemer sluit af met een inspirerende gedachte: ,,Ongeacht hoe groot een droom soms lijkt, ‘don’t stop believing’. Met goede karma, pure liefde, grenzeloos vertrouwen én een positieve instelling is alles mogelijk.”