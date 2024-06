Pop-up OUI Bistro & Vinbar in Edam heeft het lekkerste voor het laatst bewaard!

Pop-up OUI Bistro & Vinbar zit alweer in haar laatste maand. Waarom? Omdat het een tijdelijk concept is op Damplein 7 in Edam, wat tot 30 juni open is.

Het doel van de pop-up periode is om een overnamekandidaat te vinden die zijn of haar zaak hier wil openen. Het pand is namelijk van de ouders van Nikki, die het tijdelijke pop-up concept heeft bedacht om zo extra aandacht aan deze locatie te geven. Ben of ken jij iemand met interesse, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Nikki de Graaf voor een kop koffie. Er zijn diverse mogelijkheden.

Deze maand zijn er nog diverse activiteiten:

Tasting Night met 24 Wines



14 juni wordt een avond vol culinaire verwennerij en uitmuntende wijnen. Een Tasting Night in samenwerking met 24 Wines uit Volendam!

Ontdek de perfecte harmonie tussen voortreffelijke wijnen en heerlijke gerechten, speciaal samengesteld.

Wat staat er op het menu? Een exclusief proeverijmenu met bijpassende wijnen, zorgvuldig gekozen om de smaakpapillen te prikkelen.

Deskundige begeleiding en inzichten van 24 Wines om je te helpen elke slok te waarderen en te begrijpen.

Een warme en uitnodigende sfeer, perfect om te ontspannen en te genieten van goed gezelschap.

Reserveren kan nog via ouiedam.nl

Gastchef Simon Jonk

Exclusive gastchef avond met Simon Jonk. Mis het niet zaterdag 15 juni in OUI Bistro & Vinbar!

Simon is van jongs af aan al gepassioneerd door koken en eten, gek van de Franse/Mediteraanse keuken, met invloeden van Aziatische smaken.

Hij heeft op jonge leeftijd al in top restaurants gewerkt in Nederland en België.

Als leerling bij Restaurant Aan De Poel** in Amstelveen. Daarna als Chef de partie bij The Jane in Antwerpen**, Restaurant Lucas Rive* in Hoorn en Restaurant Kasteel Heemstede* in Houten.

Tegenwoordig heeft hij zijn eigen Patisserie bedrijf @chocolates_sweetsbysimonjonk gestart, waar hij onder andere handgemaakte bonbons verkoop, die je uiteraard aan het einde van dit exclusieve diner zal proeven.

Boek nu nog dit exclusieve 5-gangen diner via ouiedam.nl. Vol = Vol

Wijnwandeling Afterparty met DJ Freek Leber

Nog geen genoeg van wijnen, wij hebben er ruim 40 open staan! Dus kom gezellig langs 28 juni en laat je verrassen door diverse stijlen.

Hierbij hoort uiteraard een lekkere snack voor de trek en DJ Freek Leber zorgt voor de muzikale aankleding deze avond!

In de vooravond kan ook gewoon voor het diner gereserveerd worden.

Na 30 juni

Wat gaat er dan na 30 juni gebeuren? Er zal waarschijnlijk niet direct per 1 juli een nieuwe uitbater zijn ingetrokken dus tot die tijd zijn er mogelijkheden voor exclusieve verhuur, besloten groepsdiner of feestavonden. Tevens zullen er thema avonden georganiseerd gaan worden of kom je OUI Bistro & Vinbar op andere cateringlocaties of evenementen tegen. Blijf ons daarom in de gaten houden.

Nog genieten van het huidige concept, boek dan nu nog je tafel voor 1 juli.

Op 30 juni is het kliekjesdag en geldt op=op...

Voor extra informatie kan contact opgenomen worden met Nikki de Graaf via 06-55135358 en info@ouiedam.nl