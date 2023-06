Algemeen

Prachtig weer en massale opkomst tijdens de Wijnwandeling 2023 Afgelopen vrijdag vond de Wijnwandeling 2023 plaats in het schitterende centrum van Edam. Vanaf 13 mei ging de verkoop van de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte glazen van start, en vanaf dat moment was het druk op Facebook met mensen die heel graag aan dit jaarlijks terugkerende evenement wilden deelnemen. Maar liefst 900 wijnliefhebbers hebben een felbegeerd toegangsglas weten te bemachtigen, waardoor het evenement volledig uitverkocht was. Voor slechts € 15,- kon men op 25 verschillende locaties heerlijke wijnen proeven - bijna allemaal zorgvuldig uitgezocht en geleverd door 24Wines van Thom Hagenhoek. Door: Klaas Smit Met een temperatuur van zo'n 23 graden, een zonnetje dat door de lichte bewolking scheen en vrijwel geen wind, was het een perfecte dag. De wijnen smaakten heerlijk en de sfeer was bijzonder goed. Van 19.00 tot 22.00 uur was het druk in het centrum van Edam, vol met wijnliefhebbers die op locatie van de wijn genoten of op weg waren naar het volgende bijzondere punt. ,,Je krijgt een kaart met daarop de 25 proeflocaties en welke wijn waar geschonken wordt. Mensen mogen zelf hun eigen route uitstippelen en bepalen welke wijnen zij willen proeven”, licht Thom toe. Tevens konden de deelnemers bij elke locatie genieten van een smakelijk bijpassend hapje. Het verrassende aan deze wandeling is dat deze plaatsvindt in winkels die normaal gesproken niet onder de noemer horeca vallen, zoals kledingzaken, een dierenartsenpraktijk, een schoenenwinkel, bakkerijen, een boekenwinkel, enzovoort. Overal hing een geweldige sfeer, en gezien de hoge temperatuur werd er ook veel water gedronken. Het was weer een geweldige editie van de Wijnwandeling: prachtig weer, heerlijke wijnen en culinaire hapjes. De deelnemers zullen deze dag niet gauw vergeten. |Doorsturen

